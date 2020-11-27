經濟

港股五連升 見9月新高

【明報專訊】港股持續向好，恒指昨日升149點，連升5日，並以全日高位26,819點收市，創9個月以來新高，主板成交1136億元。國指升143點，收報10,701點。中資金融股炒上，中人壽（2628）、中國平安（2318）分別升2.28%及1.68%；工商銀行（1398）升1.97%；建設銀行（0939）升1.36%。昨日北水錄得13.67億元淨買入，當中騰訊（0700）及美團（3690）分別淨流入9.2億元及2.93億元。

科指續揚 阿里健康飈7.6%

科技股上揚，騰訊升2.15%，收報586元；阿里巴巴（9988）及京東（9618）各升0.8%，分別收報269元及345.8元；阿里健康（0241）大漲7.61%，為升幅最大的科指成分股；美團漲4.91%，報308元；小米（1810）升1.72%。科指昨升135點，收報8057點。

不過，政府昨日起取消非住宅物業雙倍印花稅，但沒有調整住宅物業印花稅，地產收租股仍普遍向下，恒隆（0101）及九倉置業（1997）各跌逾2.8%，為昨跌幅最大的藍籌；領展（0823）則升0.66%。

光銀國際：傳統金融股值得留意

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，由於美國大選結果已漸見清晰，疫苗見效等利好消息已有所反映，未來經濟的復蘇步伐將影響投資者取向，預計未來港股將呈現上落市，直至農曆新年後再向好，但今年底前仍有機會升至27,000點水平。

林樵基又指出，疫情令部分企業或銀行實行長期在家辦公措施，以及旅遊業或需更長時間復蘇，目前相對看淡地產及收租股。不過，他認為傳統金融股值得留意，隨着明年本港經濟情况或有好轉，建議中長線投資者可趁跌勢時吸納個別銀行股如恒生銀行（0011）等，科技股則估計短期將呈上落格局。

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