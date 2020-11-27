經濟

京東健康首日超購49倍 近期最熱

【明報專訊】螞蟻集團上市擱淺後，市場終於再迎來另一隻新經濟「獨角獸」。京東（9618）旗下互聯網醫療商京東健康（6618）昨日開始招股，最多擬集資約270億元。統計本地8家券商首日孖展戰况，單日共計借出675.4億元孖展，成近期最熱新股。該股公開發售集資額約13.5億元，僅計孖展，超購約49倍。大型券商中，輝立借出152億元，耀才借出120億元，富途借出約105億元。京東健康招股期至下周二（12月1日）截止，擬於12月8日掛牌。

華潤萬象截孖展 超購約3倍

各家券商提供認購京東健康的息率介乎2.3厘至4厘之間，兩家大型銀行恒生銀行（0011）、中銀香港（2388）則提供更優惠息率搶客。恒生銀行昨日公布，推出網上認購最低僅0.8厘孖展息，此外若通過該行手機應用程式（App）認購，將豁免100元新股手續費。至於中銀則透過網上銀行提供1厘孖展息。

市場關注京東健康，亦對快將招股的藍月亮摩拳擦掌，物管股則備受冷落。昨日孖展「截飛」的潤地（1109）旗下物管華潤萬象生活（1209），雖然有多家明星基投加持，但最終孖展僅超購約3倍。至於昨日截招的恒大物業（6666），早前孖展超購僅約2倍。昨日外電報道，恒大物業以下限每股8.5元定價。按此計算，預料公司本次上市集資143億元，但因五成為發售舊股，因此實際集資額約為71.5億元。恒大物業對彭博社報道不予置評。

佳源服務招股 集資6億

今日再有兩隻新股起招，分別為物管及地產股（見表）。佳源國際（2768）旗下分拆物管佳源服務（1153），定價介乎3.15元至4.05元，入場費4090.82元。全球發行1.5億股，最多集資6.08億元。招股期至下周三（12月2日）中午12時止，海通國際及國泰君安為聯席保薦人。公司引入兩名基石投資者，分別為專業投資者Shi shi lin以及嘉實基金。

另一新股為內房大唐集團（2117），入場費4646.35元。招股期至下周五（12月4日）中午12時止。公司本次引入一名基石投資者，為廈門國貿集團。

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