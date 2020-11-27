經濟

餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增

【明報專訊】受惠連鎖餐飲「渣哥」及物理治療等聯營投資，毛記葵涌（1716）截至9月底止中期純利逆市增長。雖然集團本業媒體服務收入下挫，令集團整體收入下跌逾三成，但受惠聯營公司貢獻盈利大增近34倍，純利按年升23.7％至1085萬元。

本業媒體服務收入跌45.9％

集團期內收入約3340萬元，按年跌31.1%，主要受數碼媒體服務分部收入減少所致，媒體服務業務按年跌45.9％至2151.7萬元。

雖然媒體服務業務和銷售書籍的收入按年均錄得跌幅，惟演出業務的收入錄得正增長，按年升119.41％至1097.7萬元。集團整體毛利按年跌34.3％至1414萬元，毛利率按年跌2個百分點至44.3％。中期每股盈利按年升23.7％至0.0402港元，不派中期息。

集團表示，經濟環境欠佳，令收益亦相繼減少。毛記表示，廣告及媒體行業的前景在來年仍充滿挑戰。集團會進一步提升品牌知名度的同時，並加強未來策劃的活動多樣性和內容，更會努力握市場數碼化帶來的商機。

未來致力提升品牌知名度

毛記葵涌上半年度來自聯營公司溢利約392.9萬元，按年增長33.7倍。雖然集團業績未有透露聯營公司明細，但集團近年主要投資，主要包括小食店「渣哥一九九六」、連鎖餐廳「大渣哥茶記」及物理治療診所Uuush Group。

Uuush早前接受本報訪問時指出，因在家工作的趨勢，來店客戶人數有所增加，亦令收入進一步擴大。

相關字詞﹕渣哥一九九六 渣哥 毛記葵涌

上 / 下一篇新聞

大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜
羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜
六福純利倒退41% 總派息持平
六福純利倒退41% 總派息持平
京東健康首日超購49倍 近期最熱
京東健康首日超購49倍 近期最熱
港股五連升 見9月新高
港股五連升 見9月新高
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
許正宇：互聯互通循序漸進擴容
許正宇：互聯互通循序漸進擴容
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
Dynam：彈珠機業務回復七八成
Dynam：彈珠機業務回復七八成
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
反對純官續任董事票數反彈
反對純官續任董事票數反彈
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
周顯：大廚坤時也命也
周顯：大廚坤時也命也
譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）
譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
小字典：組屋、私宅、有地私宅
小字典：組屋、私宅、有地私宅
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%