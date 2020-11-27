餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增

本業媒體服務收入跌45.9％

集團期內收入約3340萬元，按年跌31.1%，主要受數碼媒體服務分部收入減少所致，媒體服務業務按年跌45.9％至2151.7萬元。

雖然媒體服務業務和銷售書籍的收入按年均錄得跌幅，惟演出業務的收入錄得正增長，按年升119.41％至1097.7萬元。集團整體毛利按年跌34.3％至1414萬元，毛利率按年跌2個百分點至44.3％。中期每股盈利按年升23.7％至0.0402港元，不派中期息。

集團表示，經濟環境欠佳，令收益亦相繼減少。毛記表示，廣告及媒體行業的前景在來年仍充滿挑戰。集團會進一步提升品牌知名度的同時，並加強未來策劃的活動多樣性和內容，更會努力握市場數碼化帶來的商機。

未來致力提升品牌知名度

毛記葵涌上半年度來自聯營公司溢利約392.9萬元，按年增長33.7倍。雖然集團業績未有透露聯營公司明細，但集團近年主要投資，主要包括小食店「渣哥一九九六」、連鎖餐廳「大渣哥茶記」及物理治療診所Uuush Group。

Uuush早前接受本報訪問時指出，因在家工作的趨勢，來店客戶人數有所增加，亦令收入進一步擴大。