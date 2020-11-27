經濟

六福純利倒退41% 總派息持平

【明報專訊】六福（0590）公布截至9月底止上半年度業績，純利按年倒退41.3%至2.91億元，雖然每股中期股息大削逾五成至0.225元，但增派每股0.275元特別息，令派息金額與去年同期持平。集團表示，10月及11月首三周港澳業務較之前有輕微改善，但仍需要時間恢復，短期將繼續凍薪及維持自然流失措施，並持續向店舖業主爭取租金減免，以減省成本。

淨增60門店 港減兩間

六福上半年度收入為33億元，較去年同期減少47%，其中港澳零售及香港批發業務收入均大跌逾六成，整體毛利減少41.2%至11億元，毛利率在金價大升下增加3.3個百分點至33.2%。同店銷售方面，香港及澳門市場大跌70.2%，中國市場下跌30.1%；產品方面，黃金及鉑金產品的同店銷售下跌57.1%，定價首飾產品跌71.8%。

分店網絡方面，期內六福於全球淨增設60間店舖，其中44間為「六福」品牌店舖，包括香港淨減少2間自營店、澳門淨增設1間自營店，及內地淨增設45間店舖。期末全球共有2180間店舖，其中包括2106間六福店舖。

六福認為，中長線而言，內地仍為具增長潛力市場，會繼續專注內地擴展業務。集團今個財年在內地的「六福」店舖淨增長目標將調高至約250間，主要集中於四、五線城市開設品牌店。新品牌發展方面，目標於內地淨增長50間店舖。集團亦會在內地繼續發展電商業務。

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