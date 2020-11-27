六福純利倒退41% 總派息持平

淨增60門店 港減兩間

六福上半年度收入為33億元，較去年同期減少47%，其中港澳零售及香港批發業務收入均大跌逾六成，整體毛利減少41.2%至11億元，毛利率在金價大升下增加3.3個百分點至33.2%。同店銷售方面，香港及澳門市場大跌70.2%，中國市場下跌30.1%；產品方面，黃金及鉑金產品的同店銷售下跌57.1%，定價首飾產品跌71.8%。

分店網絡方面，期內六福於全球淨增設60間店舖，其中44間為「六福」品牌店舖，包括香港淨減少2間自營店、澳門淨增設1間自營店，及內地淨增設45間店舖。期末全球共有2180間店舖，其中包括2106間六福店舖。

六福認為，中長線而言，內地仍為具增長潛力市場，會繼續專注內地擴展業務。集團今個財年在內地的「六福」店舖淨增長目標將調高至約250間，主要集中於四、五線城市開設品牌店。新品牌發展方面，目標於內地淨增長50間店舖。集團亦會在內地繼續發展電商業務。