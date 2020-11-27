羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜

他指出，上半年有不同社交距離措施，大部分時間入座率不能多於50%，集團初期即積極開拓堂食以外的銷售，包括推出適合外賣的產品，午市設有蒸飯等「特快外賣」，晚市受較大影響，又加強推廣早餐，帶動堂食及外賣銷售表現。

準備好推一人聖誕外賣

被問到對聖誕及明年香港餐飲市場的看法，他坦言自己「沒有水晶球」，單是下個月已充滿不確定因素，會調整營運模式應對不同情况，如果下月可以堂食，就會推出鐵板餐，又準備好一人便當、一人聖誕外賣等，對冲堂食的生意跌幅，對集團的適應能力有信心。

上半財年平均單價38元以下

他認為，外出餐飲市場需求並沒有減少，只是消費者擔心而不在餐廳用膳，在家消費需求亦很大。如果市場需要外賣，集團就會提供服務，大家樂外賣銷售額佔比由去年的四分之一，現時已升至超過二分之一，休閒餐飲的外賣佔比亦提升至三分之一。他又稱，上半財年平均單價約38元以下，較去年輕微下跌，會提升員工水平及食物品質。至於外送服務，他認為需要提供更多優惠，令消費者覺得「抵食」，保住人流是集團最重要的事。