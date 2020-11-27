經濟

羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜

【明報專訊】香港出現第四波疫情，大家樂（0341）首席執行官羅德承表示，上個周末生意已變得淡靜，集團會因應防疫措施調整營運模式，包括推出一人聖誕外賣等特別餐牌，寄望外賣可抵消部分堂食的跌幅，最重要是能夠防疫，對下半財年有信心。

他指出，上半年有不同社交距離措施，大部分時間入座率不能多於50%，集團初期即積極開拓堂食以外的銷售，包括推出適合外賣的產品，午市設有蒸飯等「特快外賣」，晚市受較大影響，又加強推廣早餐，帶動堂食及外賣銷售表現。

準備好推一人聖誕外賣

被問到對聖誕及明年香港餐飲市場的看法，他坦言自己「沒有水晶球」，單是下個月已充滿不確定因素，會調整營運模式應對不同情况，如果下月可以堂食，就會推出鐵板餐，又準備好一人便當、一人聖誕外賣等，對冲堂食的生意跌幅，對集團的適應能力有信心。

上半財年平均單價38元以下

他認為，外出餐飲市場需求並沒有減少，只是消費者擔心而不在餐廳用膳，在家消費需求亦很大。如果市場需要外賣，集團就會提供服務，大家樂外賣銷售額佔比由去年的四分之一，現時已升至超過二分之一，休閒餐飲的外賣佔比亦提升至三分之一。他又稱，上半財年平均單價約38元以下，較去年輕微下跌，會提升員工水平及食物品質。至於外送服務，他認為需要提供更多優惠，令消費者覺得「抵食」，保住人流是集團最重要的事。

相關字詞﹕羅德承 第四波疫情 大家樂

上 / 下一篇新聞

大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
六福純利倒退41% 總派息持平
六福純利倒退41% 總派息持平
餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增
餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增
京東健康首日超購49倍 近期最熱
京東健康首日超購49倍 近期最熱
港股五連升 見9月新高
港股五連升 見9月新高
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
許正宇：互聯互通循序漸進擴容
許正宇：互聯互通循序漸進擴容
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
Dynam：彈珠機業務回復七八成
Dynam：彈珠機業務回復七八成
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
反對純官續任董事票數反彈
反對純官續任董事票數反彈
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
周顯：大廚坤時也命也
周顯：大廚坤時也命也
譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）
譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
小字典：組屋、私宅、有地私宅
小字典：組屋、私宅、有地私宅
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%