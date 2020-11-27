經濟

大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐

【明報專訊】餐飲股大家樂（0341）公布，截至9月底中期多賺8.4%至1.623億元，主要因為集團獲「保就業」計劃及防疫抗疫基金其他資助合共3.3億元，派中期息每股0.1元，按年下跌47.4%。大家樂首席執行官羅德承強調，保就業全數用作支付員工薪金，即使沒有政府補貼亦「睇唔出」全年業績有機會見紅，派息涉及5857萬元已算保守。

明報記者 蕭嘉聰

大家樂及旗下一粥麵的上半財年同店銷售分別跌21%及20%，不過集團仍逆市增聘人手，截至今年9月底共有19788名員工，較3月底增加956人。羅德承表示，政府補貼為集團帶來喘息機會，其間做了不少投資工作，包括加強門店防疫措施，增聘人手擔任服務大使、試食專員等，工作包括教導客人使用自助點餐機、招募會員等，會員計劃人數已增至75萬，各種措施下令集團達至上半年的收入水平。

暫毋須裁員 料毛利率見底

香港政府期內的保就業津貼佔集團在港人工成本約31.6%，不過早前政府已表示不會再推出第三期保就業計劃。羅德承表示，人力成本很大部分來自兼職及加班薪金，會因應業務人力需求首先減少兼職員工及加班時數，除非疫情嚴峻，否則暫不需要裁員。至於上半年毛利率跌至4.3%，他相信已經見底，第二季對比首季已大幅改善。他又指出，現時每月平均銷售約5至6億元，「睇唔出」全年業績有機會見紅，對銷售及現金流持樂觀態度，派息水平已算保守。

相信未來有更大減租空間

集團上半財年收入下跌24.3%至32.26億元，香港收入為26.70億元，按年下跌26.9%，機構飲食業務泛亞飲食及活力午餐受疫情嚴重衝擊，大家樂及一粥麵至9月底分別有159間及42間分店。他指出，現時續租的議價空間有所增加，但未見租金大幅回落，業主大多以短租形式續約，相信未來有更大空間減租，可以「討價還價」。他又指出，香港住宅區的需求大，會繼續擴展餐飲業務，不過開店是長遠考慮，不會因為一兩年的租金優惠而決定開店。至於會否買舖，羅德承直言買舖仍是「天價」，購買一個舖位已足夠裝修數十間店舖，如果是策略性位置才會考慮。

集團上半年內地收入下跌9.1%至5.56億元，期內淨增加1間至115間分店，同店銷售下跌11%，三分之一門店在2月時因社交距離措施而暫時關閉。羅德承表示，上半年受疫情影響，開新店速度放緩，下半年在大灣區內一線城市及二三線城市各開五間分店，將會增聘人手。

相關字詞﹕羅德承 大家樂 餐飲股 保就業計劃 防疫抗疫基金 社交距離

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