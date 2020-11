施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園

10年增31.6萬伙公營房屋

可滿足人口增長需求

施家殷分析,港府如能順利在未來10年興建31.6萬個公營房屋單位,即平均每年興建3.16萬個單位,以每個單位可平均容納3人計算,其實已可容納近100萬人口,而他推算本港人口僅會由今年中的750萬增加至10年後的800萬,因此只計算公營房屋單位、不計算私營房屋單位,已可滿足未來10年新增人口需求。不過,在目前本港人均居住面積僅16平方米遠低於其他國際城市,樓價中位數卻高達收入中位數約20倍屬全球最難負擔,即港人現住得「細、擠、貴」的情况下,他認為港府繼續覓地增加住宅供應是好事,可以改善港人的居住空間。

另外,施家殷指出,雖然不論是明日大嶼願景也好,抑或是已全數覓得未來10年興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地也好,均可以大幅增加土地供應,這是值得支持的政策,但他希望提出的是,上述方案均來自填海、發展農地、棕地、利用私人遊樂場地契約用地作其他用途等舊有造地機制,沒考慮發展佔本港土地面積約四成的郊野公園,覓地方向應該走出框架,而非繼續停留在框架以內(find outside the box, not inside the box)。

發展一成郊野公園用地

等於逾兩個明日大嶼

施家殷強調,本港1111平方公里土地面積中,只有約24.4%(即約271平方公里)為已建設土地,當中住宅更僅佔6.9%,由於郊野公園佔土地面積四成(444平方公里),只要把一成郊野公園土地(44.4平方公里)作住宅及其他發展用途,令已建設土地增至整體約28.4%(315.4平方公里),已可解決缺乏土地作房屋及發展的問題;值得注意的是,目前港府擬積極推動的明日大嶼願景,填海造地1700公頃,其實亦僅相當於17平方公里而已。

在2017 年1月《施政報告》中,時任行政長官梁振英表示,社會人士應該思考利用郊野公園內小量生態價值不高、公眾享用價值較低、位於邊陲地帶的土地作公營房屋、非牟利的安老院舍等非地產用途;同年5月,上屆政府邀請香港房屋協會進行有關郊野公園邊陲地帶的生態及技術研究,以提供客觀分析,供社會就此議題進行理性討論。研究範圍包括大欖及水泉澳兩個試點,分別位於大欖郊野公園及馬鞍山郊野公園邊陲範圍。

不過,由於發展郊野公園邊陲地帶在2018年底發布的《土地供應專責小組報告》中並不受歡迎,現屆政府已暫停研究該造地選項。

施家殷表示,自己多年前已發表報告支持發展郊野公園及相關邊陲地帶,現仍維持有關看法,「香港目前為何會缺乏可發展的土地呢?原因是當年港英政府時代的港督有理無理地將一大片又一大片的土地撥作郊野公園用途,現時港府更表示不單不可以發展郊野公園,連相關邊陲地帶也不可以碰,但為什麼保育郊野公園如此重要呢?為什麼郊野公園土地連一寸也不可以碰呢?為什麼現時一談到發展郊野公園,港府便說沒有討論空間、指可以拋諸腦後?這些都是百思不得其解的問題。」

港英時代劃地作郊野公園 現應改變

本欄於9月初開始撰寫「施政報告前瞻」系列,專訪專家就房屋政策出謀獻策,當中,香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴、團結香港基金副總幹事兼公共政策部主管黃元山、土地及房屋研究主管葉文祺、第一太平戴維斯香港董事總經理及投資部主管袁志光、香港房地產協會主席郭海生及副會長許楨,以及香港黃金50創辦人林奮強均一致同意港府應該大幅增加土地供應,包括盡快撥款研究明日大嶼,林鄭在昨日發表的《施政報告》亦表示,「在眾多土地供應選項中,『明日大嶼願景』規模最大、可提供的土地最多,目前申請撥款的是涉及1000公頃填海及相關策略性交通基建的中部水域人工島研究。這個原屬2011年『優化土地供應策略』內東大嶼填海的構想,已在社會醞釀討論接近十年,不應再曠日持久……雖然研究項目已於去年5月獲立法會工務小組支持,但至今仍未能取得撥款。為了香港的未來,本屆政府不會放棄『明日大嶼願景』的工作,我們會努力爭取盡快開展有關研究」,可見該大規模填海造地的方案已看到啟動的曙光。

除了明日大嶼此中長期造地計劃外,是次《施政報告》亦提及,經過多年的努力,房屋供應已初見成果,公布稍後運輸及房屋局發表的2020年《長遠房屋策略》報告,已全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地,可以滿足未來10年(即2021/22至2030/31年)約30.1萬個公營房屋單位的需求,供應主要來自東涌填海、古洞北/粉嶺北和洪水橋/厦村等新發展區的農地和棕地、多幅改劃作公營房屋的用地、九幅分別位於啟德和安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋的用地、粉嶺高爾夫球場部分用地,以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地群。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]