內地免費教育不包港童 私校選擇多

明報記者 黃清瑤

內地的中小學主要分為公辦及民辦，公辦是指公立小學及可享有9年免費義務教育。過往由於港人在內地沒有戶籍，不能入讀這類學校，不過早前深圳市人民政府辦公廳就頒布《深圳市非深戶籍人員子女接受義務教育管理辦法》，規定港人在深圳連續居住滿1年，有穩定的職業，參加社會保險或者有營業執照，符合計劃生育政策，其子女可申請就讀深圳市義務教育階段的公立學校。至於內地民辦學校就好比香港的私立學校，在沒有政府津貼的情况下，須自付學費及所有雜費（包括住宿、膳食、校服費等）。內地民辦學校眾多，除了考慮交通地理位置外，家長最好是以學校升學比率作選校準則。

深圳龍頭私校 全年學費6.5萬人幣

大灣區有9+2個城市，在內地各個城市的中小學又有排名之分。位於龍崗區的深圳百合外國語學校是2019年深圳首十名中學之一，深圳巿四大高校（即深圳中學、深圳實驗學校高中部、深圳外國語學校及深圳高級中學）入學率為52.42%，八大高校（即四大高校加深圳紅嶺中學、深圳育才中學、深圳羅湖翠園中學及深圳寶安中學）入學率為72.47%。其次為南山區北大附中，四大高校入學率為11.81%，八大高校入學率為27.17%。不同地區十大學校以及入學排名等資料，都可以在內地網站容易搜尋。由此可見，在內地讀書的壓力不比香港小，內地的莘莘學子及家長都以入讀知名學府為目標。

至於學費方面，以百合外國語學校為例，2019年學費及書簿雜費為每學期2.85萬元（人民幣‧下同），住宿費為每學期3850元，即全年學費合共6.47萬元，費用未計牀品費用、校服費、伙食費等，可見內地的私立學校收費亦不廉宜。

一般以言，如入讀內地中小學，可選擇一條龍服務，如同一校舍設有小學、初中及高中，不過這類私立學府收費不廉宜，小學每年學費動輒數萬元，如選擇一條龍學校，多年學費及雜費可能超過50萬元。

內地大學學費視科目而定 文科6060元起跳

要論全國頂尖大學，自然是北京大學、清華大學等；其實大灣區亦有知名大學，廣東省排行第一的中山大學，於2020年全國排第14，華南理工大學在全國亦排行第29。

內地大部分大學都是公立，即使港人也可申請入讀。學費方面，本港大學學費一般每年5萬港元起跳，4年大學學費約為20萬港元。而在內地，大學學費最廉宜由每年6000元起跳，視乎入讀科目而定。以中山大學為例，普通文理科如歷史、新聞傳播學等，學費為6060元，至於軟件工程為8000元，藝術學科為1萬元。

在內地讀書與香港一樣，都可以申請學生低息貸款。內地設有「國家助學貸款」，畢業後分期還款，不過申請人要出示家庭經濟困難證明，而每年借貸額約8000至1.2萬元，還款期最長5年。

如要入讀這些內地大學，除了在內地高考考取一定成績，本地DSE學生也可以透過聯招申請入讀內地學校。

每年內地會招收香港學生的學府，都會來港設立開放日，本地學生可以即場了解不同學院、不同科目對DSE分數的要求，有意入讀的學生可以即時填寫表格及繳交申請費。

根據內地招聘網站BOSS的研究顯示，當中調查了50個內地城市白領的平均月入，今年第一季月薪較高的是北京，月薪為1.38萬元，其次是上海，月薪為1.19萬元。另外，深圳及杭州白領平均月入亦過萬元。

[活在灣區]