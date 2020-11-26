經濟
活在灣區

香港地產

內地免費教育不包港童 私校選擇多

【明報專訊】移居大灣區，除了考慮居住、交通及工作等問題，子女升學亦是一個重要決定。事實上，香港大學質素高，今年本港其中3間大學，包括香港大學、香港科技大學及香港中文大學均躋身全亞洲大學前10名之列。若舉家移居到大灣區，內地哪些中小學較容易升讀知名學府呢？若港青有意入讀內地大學，又應如何申請，學費又需要多少呢？

明報記者 黃清瑤

內地的中小學主要分為公辦及民辦，公辦是指公立小學及可享有9年免費義務教育。過往由於港人在內地沒有戶籍，不能入讀這類學校，不過早前深圳市人民政府辦公廳就頒布《深圳市非深戶籍人員子女接受義務教育管理辦法》，規定港人在深圳連續居住滿1年，有穩定的職業，參加社會保險或者有營業執照，符合計劃生育政策，其子女可申請就讀深圳市義務教育階段的公立學校。至於內地民辦學校就好比香港的私立學校，在沒有政府津貼的情况下，須自付學費及所有雜費（包括住宿、膳食、校服費等）。內地民辦學校眾多，除了考慮交通地理位置外，家長最好是以學校升學比率作選校準則。

深圳龍頭私校 全年學費6.5萬人幣

大灣區有9+2個城市，在內地各個城市的中小學又有排名之分。位於龍崗區的深圳百合外國語學校是2019年深圳首十名中學之一，深圳巿四大高校（即深圳中學、深圳實驗學校高中部、深圳外國語學校及深圳高級中學）入學率為52.42%，八大高校（即四大高校加深圳紅嶺中學、深圳育才中學、深圳羅湖翠園中學及深圳寶安中學）入學率為72.47%。其次為南山區北大附中，四大高校入學率為11.81%，八大高校入學率為27.17%。不同地區十大學校以及入學排名等資料，都可以在內地網站容易搜尋。由此可見，在內地讀書的壓力不比香港小，內地的莘莘學子及家長都以入讀知名學府為目標。

至於學費方面，以百合外國語學校為例，2019年學費及書簿雜費為每學期2.85萬元（人民幣‧下同），住宿費為每學期3850元，即全年學費合共6.47萬元，費用未計牀品費用、校服費、伙食費等，可見內地的私立學校收費亦不廉宜。

一般以言，如入讀內地中小學，可選擇一條龍服務，如同一校舍設有小學、初中及高中，不過這類私立學府收費不廉宜，小學每年學費動輒數萬元，如選擇一條龍學校，多年學費及雜費可能超過50萬元。

內地大學學費視科目而定 文科6060元起跳

要論全國頂尖大學，自然是北京大學、清華大學等；其實大灣區亦有知名大學，廣東省排行第一的中山大學，於2020年全國排第14，華南理工大學在全國亦排行第29。

內地大部分大學都是公立，即使港人也可申請入讀。學費方面，本港大學學費一般每年5萬港元起跳，4年大學學費約為20萬港元。而在內地，大學學費最廉宜由每年6000元起跳，視乎入讀科目而定。以中山大學為例，普通文理科如歷史、新聞傳播學等，學費為6060元，至於軟件工程為8000元，藝術學科為1萬元。

在內地讀書與香港一樣，都可以申請學生低息貸款。內地設有「國家助學貸款」，畢業後分期還款，不過申請人要出示家庭經濟困難證明，而每年借貸額約8000至1.2萬元，還款期最長5年。

如要入讀這些內地大學，除了在內地高考考取一定成績，本地DSE學生也可以透過聯招申請入讀內地學校。

每年內地會招收香港學生的學府，都會來港設立開放日，本地學生可以即場了解不同學院、不同科目對DSE分數的要求，有意入讀的學生可以即時填寫表格及繳交申請費。

根據內地招聘網站BOSS的研究顯示，當中調查了50個內地城市白領的平均月入，今年第一季月薪較高的是北京，月薪為1.38萬元，其次是上海，月薪為1.19萬元。另外，深圳及杭州白領平均月入亦過萬元。

[活在灣區]

相關字詞﹕中山大學 清華大學 聯招 教育 大灣區

上 / 下一篇新聞

撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
會展站上蓋取消建會議中心
會展站上蓋取消建會議中心
京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍
京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍
領地今招股 每手6060元入場
領地今招股 每手6060元入場
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
受累疫情 世華次季度純利減75%
受累疫情 世華次季度純利減75%
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
法函美科網企 促繳數碼稅
法函美科網企 促繳數碼稅
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
周顯：天比高風水麻麻
周顯：天比高風水麻麻
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
批過渡房屋 「似越南難民營」
批過渡房屋 「似越南難民營」