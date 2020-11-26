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63歲唐樓翻新 呎租勝新樓

【明報專訊】常聞舊樓要重建，但物業樓齡逾60年，又是否只能拆卸重建而無其他選擇呢？位於深水埗南昌街14號的為群公寓，樓齡已屆63年，約5年前獲財團以3460萬元購入後，再斥資逾3000萬元翻新成出租物業，並改名為「輝豪居」，翻新後將單位分拆出租，由於單位面積不足200方呎，呎租逾70元，跑贏鄰近新樓。

明報記者 歐陽慧恩、攝影 朱安妮

輝豪居是本港少有現存的轉街角式弧形唐樓。1980年代以前，深水埗仍有碼頭營運，當時大廈業主將4樓以下當作短租公寓出租，由於租客多數為單身人士，所以有「散仔館」（散仔指單身漢）之稱。最高2層的單位，就以板間房形式出租，內部設備比較簡陋，已故前香港東區區議會區議員林翠蓮年幼時，就曾居於此處。及至1980年代後期，碼頭停運，大業主離世，大廈因業權問題在1990年代開始丟空，直至近年才獲財團購入翻新。

提供收費電視頻道

免費洗衣乾衣

輝豪居負責人表示，目前項目已加裝升降機，共提供24個開放式單位，實用面積介乎131至183方呎，其中5樓的3室，實用183方呎，屬於面積最大的單位，現時月租叫價1.3萬元，呎租約71元。單位牆身用色大膽醒目，並配有衣櫃和梳化牀等家具，並連其他生活用品，如熨斗、電水煲、電話等，開放式廚房亦設基本煮食設備，更提供收費電視頻道。項目所有單位的洗手間亦有劃分獨立淋浴間，但因空間有限，不設洗手盆，刷牙梳洗都需要使用廚房的鋅盆。

另外，同樣正在放租的4樓2室，實用約170呎，現時月租叫價1.2萬元，呎租約71元，單位採用閣樓式設計，將睡牀設於上方，讓住戶可以擁有較獨立的空間。

已加裝升降機

開放式戶131呎起

由於項目沒有常駐管理員，故每個單位均設有電子鎖，如住戶忘記帶開門卡，可以打電話給負責人，核對資料後可24小時開鎖出入。此外，大廈亦有統一的洗衣房，住戶可以免費洗衣乾衣，由於區內近年有不少重建項目推出，並開有新式商戶和有潮流文化元素流入，都令區內年輕住客的數量上升。

據了解，項目現時出租率逾八成，只有4個單位仍在招租或翻新，但按呎租水平計，項目比鄰近去年新入伙的南昌一號還要高。區內代理指出，該屋苑最細實用面積366方呎的單位，現時市值租金約1.7萬元，呎租僅約46元；至於區內部分樓齡約30年的單幢樓，約1萬元已可租用實用約200多方呎的單位，如位於通州街200號的迦南大廈，一個255方呎的原則一房單位，現時市值租金約9500元，呎租約37元，可見輝豪居的升級設備及服務，已反映於租金內。

[樓市VAR]

相關字詞﹕輝豪居 樓市VAR 租金 弧形唐樓 舊樓 為群公寓

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