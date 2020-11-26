經濟

香港地產

威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位

【明報專訊】因疫情而「聲名大噪」的消毒用品品牌威露士，其母公司威萊集團創辦人左大維（CHO TAI WAI DAVID），今年5月向中信泰富連環購入馬鞍山峻源2伙特色戶後，新近大手掃入該項目6個車位，涉資1553萬元。

半年前近1.5億購峻源兩伙

土地註冊處顯示，左大維本月中、即《施政報告》公布前以個人名義購入峻源B1層6個車位，分別32至35號、55及57號，成交價由253萬至263萬元，共涉1553萬元。資料亦顯示，左大維今年5月先後購入2座極高層兩伙全層特色戶，實用面積分別2673及2379方呎，成交價分別7698萬及7180萬元，兩伙同由左大維個人名義購入。換言之，連同6個車位，左大維共斥資逾1.64億元入市峻源。

今年車位買賣登記暫錄5126宗

另香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處顯示，截至本月24日，今年暫錄5126宗純車位註冊，較去年同期的5391宗減少約5%，若按金額劃分，價值100萬元或以下純車位錄1034宗，較去年同期的1010宗增加2%；價值100萬以上至200萬元純車位則錄2218宗，較去年同期的2172宗增加2%；而價值200萬元以上純車位則有1874宗，較去年同期的2209宗減少15%。

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