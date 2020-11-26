經濟

香港地產

東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗

【明報專訊】第四波疫情爆發下，早前受國泰裁員消息影響的東涌區樓市，本月成交卻不跌反升。

美聯助理區域經理方吉和指出，區內本月首25日暫錄得90宗二手成交個案，比上月的80宗還要多出約13%，料全月有機會達百宗成交。

其中位於映灣園5座高層B室，新近以805萬元易手，實用735方呎，3房1套間隔，實呎10,952元，屬市價水平。原業主早於2001年以243萬元一手購入上址，持貨19年，帳面升562萬元或2.3倍。方又稱，早前機組人員的裁員消息，部分買家抱「執平貨」心態入市，令成交量驟升，現時有關消息漸被市場消化，料未來成交價將平穩發展。

皓畋「2房半」3年實蝕15%

何文田皓畋再錄蝕讓，市場人士指出，屋苑7座高層C室，實用679方呎，2房連多用途房間隔，以1400萬元售出，實呎20619元。原業主2017年約1565萬元購入，持貨3年，帳面蝕讓約165萬元或約10.5%，若連使費計料實蝕約240萬元或15%。

樂易玲玖瓏山單位料內轉予兩兒

沙田九肚玖瓏山錄得疑似名人業主內部轉讓個案。土地註冊處顯示，無綫電視助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，2014年862.54萬元購入玖瓏山天瓏閣1座低層D室，實用654方呎，兩房間隔，最新登記以600萬元「轉手」，實呎9174元，惟兩名登記「買家」均姓陳，英文名ADRIAN及RYAN，與樂易玲兩名兒子資料脗合，料為內部轉讓。

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