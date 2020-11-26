海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成

香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳海天晉3座連頂層A室特色戶，實用1115方呎連461方呎平台，內置樓梯及1060方呎天台連按摩池，以3150.75萬元售出，與銀主叫價相若，實呎28,258元。原業主2016年以2834.5萬元購入，曾兩度將單位加按，最終淪為銀主盤，現成交價較當年購入價高11%。

賽西湖大廈呎價首破3萬大關

北角老牌豪宅屋苑賽西湖大廈，在《施政報告》前後連錄2宗業主移民賣樓個案。中原資深區域營業董事陳家鴻稱，屋苑11座頂層連天台特色戶，實用1124方呎，3房1套間隔，以3380萬元連車位易手，實呎30,071元，成交價創屋苑同類單位新高，呎價更是屋苑首破3萬元成交。買家為同區換樓客，原業主因移民而賣樓套現，2002年以712萬元連車位買入單位，持貨18年，帳面賺2668萬元，升值3.7倍。

海怡《施政報告》後3房1660萬易手

另一成交則於《施政報告》宣讀前夕促成，中原區域營業董事林龍南指出，賽西湖大廈1座高層A室，實用1124方呎，3房套間隔，享海景及附靚裝修。業主因移民以2900萬元沽貨，實呎25,801元。原業主2017年7月以2450萬元入市，帳面獲利450萬元或18%。

此外，鴨脷洲海怡半島本月暫錄26宗成交，超越上月全月15宗，料全月成交有機會較上月多一倍，美聯市務經理（銷售）鄭祖發表示，位於21座中層G室，為屋苑於《施政報告》宣讀後首宗成交，實用886方呎，3房間隔，以1660萬元易手，實呎18,736元，為市價水平。原業主2000年558萬元購入，持貨20年，帳面獲利1102萬元或1.9倍。昨日亦有11個銀主盤推出拍賣，其中天水圍嘉湖山莊樂湖居1座低層D室，實用約551方呎，開價450萬元，終以505萬元沽，實呎9165元，較銀行網上估價554萬元低約8.8%。上述單位9月底亦曾以500萬元推出拍賣。原業主2012年190萬元入市，帳面獲利315萬元或1.65倍。