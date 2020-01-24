會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」

最高八成一按免壓測

會德豐地產指出，上述樓盤指定單位的買家，可選用發展商提供的八成一按，按揭年期最長5年；首3年息率為最優惠利率P減2.5厘（P為5厘‧下同）、之後P加2厘。另買家亦可選用「靈活一按貸款付款計劃」，提供最高七成一按，按揭年期最長20年，首3年息率P減2.5厘、第37至72個月為P加3厘、之後P加3.5厘。申請該兩項按揭的買家，均不需壓力測試。會德豐地產續稱，集團今年首3季累沽約989伙、套現約111億元，有信心年底前突破千伙。

ST. GEORGE'S三房9000萬易手

此外，兩個九龍新盤昨錄得兩宗大額成交，單日吸金逾1.3億元，當中信置（0083）和中電（0002）合作的何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，以9000萬元售出1座16樓B室，實用1841方呎3房間隔，實呎4.88萬元；項目8月推出至今暫售4伙、套現5.29億元。新地（0016）南昌站匯璽，售出低座星鑽匯9樓A室，實用1663方呎4房戶，成交價4296萬元、實呎2.58萬元，上述成交為匯璽兩個月來首宗一手成交。

至於內房五礦（0230）今晚截止認購的油塘蔚藍東岸，市場消息指項目過去7天累收約3500票，以周六發價單推售278伙計，超額12倍。另同於今日截止認購、恒地（0012）旗下鄰近港鐵佐敦站的德成街本木，過去5日累收逾900票，以明日推售68伙計超額12倍。