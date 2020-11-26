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新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂

【明報專訊】雖然11月新盤交投暢旺，期內錄得逾1880宗成交、創今年按月次高紀錄，惟本報統計，主要新盤本月迄今已累積錄約57宗撻訂、估計發展商涉殺訂總金額高逾5100萬元。可留意的是，有關撻訂宗數除創今年按月新高紀錄外，相信亦是2013年4月一手銷售新例實施後、逾7年半來的按月新高。業界分析指近日新冠疫情再次轉趨嚴峻，令部分新盤買家「腳軟跳船」。

明報記者 林可為

由10月至本月迄今，新盤市場交投氣氛一直保持暢旺，單計本月至今已錄逾1880宗一手成交，創半年按月新高，惟近日第四波新冠疫情爆發勢頭突趨嚴峻，本月迄今主要新盤累積已錄約57宗撻訂個案，料創一手銷售新例實施以來的按月新高紀錄。

此外，今年迄今主要新盤已經累積錄得約390宗撻訂個案，相關數字同樣創出一手銷售新例實施以來的按年新高紀錄。可留意的是，本月迄今錄得的57宗新盤撻訂個案，有38宗是買家於簽署正式買賣合約後取消交易，即市場俗稱的撻大訂，佔比為67%。

OCEAN MARINI買家損手百萬

至於市場最新一宗撻大訂個案，來自會德豐地產旗下將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，據成交紀錄冊顯示，原於今年6月以957.8元售出的1B座55樓實用549方呎B室，買家新近取消交易，料遭沒收10%訂金涉約96萬元。

若以本月殺訂總金額涉逾5100萬元計，上述38宗撻大訂個案，料發展商涉殺訂總金額約3900萬元（每宗沒收10%至15%訂金不等），佔比為76%。至於本月最矚目的撻大訂個案，均來自已屆現樓的大型屋苑，其中新地（0016）旗下元朗GRAND YOHO第2期，連環錄得13宗撻大訂、料發展商殺訂總金額涉約1600萬元。

第四波疫情令部分買家「跳船」

另會德豐地產旗下將軍澳MALIBU，本月亦錄得9宗撻大訂、料發展商殺訂總金額涉約1150萬元。對本月新盤撻訂宗數創一手銷售新例實施後、逾7年半以來的按月新高紀錄。利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，近期一手新盤成交市况表現活躍，新盤單位撻訂宗數相應增加，亦屬可預期，惟本月爆發第四波疫情，相信多了一批措手不及的買家，因為睇淡後市而選擇「跳船」。不過，陳海潮認為，經過今輪陣痛後，計劃稍後入市的買家，相信會汲取教訓，理應會更審慎入市及更加小心計數，相信下月一手新盤撻訂情况，將會較本月稍為減少。

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