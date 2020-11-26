湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片

其實，馬雲不是撩交打，而是懸崖勒馬，自己過唔到自己個關而已。

馬雲不是撩交打 是懸崖勒馬

老友問我有沒有申請，我話沒有，我一早認為螞蟻上市會危害國家金融，不過我人微言輕，不敢發表有關文章，自己唔申請算是盡了本分，有不少投行，商業銀行的老友仲笑我有錢唔識搵，我唯有話人各有志，今日他們又話我睇通睇透，真醒目。

初時龍精虎猛 及後軟弱無力

老友話螞蟻上市，直接令到不少三四線城市及農村的人可以很容易借錢，對刺激消費起決定性作用，點解中央政府要阻止螞蟻上市，老友唔明白，好彩中國夠強大，否則就不能夠阻止螞蟻上市。情况就好似清政府不能夠阻止英國販賣鴉片畀中國人，螞蟻上市之後，好似一個人吸服鴉片，初時就龍精虎猛，及後就軟弱無力，一定要倚賴鴉片才可以生存；由於太多人太容易得到貸款，最初的時候，消費市場一定非常蓬勃，但日子久了，借錢的人無能力還債，不但消費市場萎縮，而且仲會出現信貸危機；但一般人不會怪罪馬雲推螞蟻上市，只會怪罪中央政府監管不力。其實，大部分金融界人士都知道其危險性，所以，大家很少聽到有人話中央政府多事，點解要阻止螞蟻上市。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]