周顯：天比高風水麻麻

天比高位於歌賦山普樂道10號，是匯豐銀行的「大班屋」，佔地近44,000方呎，俯瞰整個香港，景色絕美。在八十年代，沈弼當大班時，作出重建，美輪美奐，不在話下。

原為匯豐「大班屋」

它的重建時期，和匯豐總行差不多同期，可惜，沒多久，匯豐的業績不佳，沈弼提前退休，1990年，以8500萬元售予來港打天下的前八佰伴主席和田一夫。和田一夫未等到1997年，1996年已經財困，皆因1990年買樓時，是日本泡沫經濟的高峰期，1996年，雖然香港仍然處於高峰期，但日本已然衰退了6年。因此，和田一夫出現財困，把天比高以當時最高紀錄的3.7億元，賣給明珠興業主席黃坤。

黃坤打算把天比高拆卸，分建成5幢獨立屋出售，更率先以1.8億元，售出Ｃ屋，但金融風暴一到，未興建便要賣出，C屋成為了銀主盤。

2004年，天比高輾轉落到了周星馳的手上，買價是3.2億元，和菱電發展合作重建成4座獨立屋，周自住其中一間，賣掉3間，賺得幾倍利潤。誰知非但遇上了于文鳳的訴訟，周星馳的新片《新喜劇之王》票房不佳，更遇上了新冠疫情、電影寒流，月前傳媒更報道他把房子按揭了。

看來，天比高的風水，實在麻麻。

[周顯 投資二三事]