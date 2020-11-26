劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集

恒指昨高開231點後向上，最多升452點、高見27,040點回順，午後回吐壓力增，幾乎無升跌，收報26,669點，升81點或0.31%；國指跌0.52%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.85%、1.43%，中小型股沽壓更大。大市成交1781億元，高於60天平均超過三成。據《明報》港股數據庫，升跌比率35.8比64，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔超過三成；陽燭對陰燭為23比77，大市普遍下跌，買盤動力強，但沽盤更為積極，動力更大。

能源及相關股升2.5%表現最強

本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，當中有超過四成跌幅超過2%，甚至跑輸中型股指跌近2%。教育跌逾3.4%表現最差，食物飲品跌近3%，工業跌2.6%；近期火熱軟件服務、汽車及相關、環保及新能源、家品及零售、航運物流跌逾2%。

上升行業中，能源及相關升2.5%表現最強，其次本地概念為主的本地金融、地產及相關、房託均升逾1%居前。匯控（0005）、中銀香港（2388）、恒地（0012）買盤積極，最為搶鏡。

不過，《施政報告》內提到的「互聯互通」選股擴大範圍不及預期，港交所（0388）微微創新高後倒跌收市；有報道指發改委對新能源汽車生產及項目進行調查，日前創新高的比亞迪股份（1211）受壓。

本地金融地產房託均升逾1%

值得留意，近日不少大型藍籌國企股強勢破頂，並大致分為新能源、消費，以及舊經濟航運、金屬礦石、原材料，代表有金風（2208）、吉利（0175）、華潤啤（0291）、小米（1810）；舊經濟中外運（0598）、中遠海控（1919）、贛鋒（1772）、紫金（2899）、江西銅（0358）、理文造紙（2314）、建滔（0148）、信義玻璃（0868）。

上述這批十多隻強勢新高股，高位回落大多守住10天線，或緩升以20天線為升軌的上升趨勢中，目前下跌仍處於健康調整階段，向好趨勢未逆轉。

高端消費股突破需新催化劑

此外，高端消費股升至現水平有裹足不前情况，周大福（1929）公布業績後，股價高開低走，暫守10元之上，持續企穩才有望結束調整；至於歐舒丹（0973）升抵17.5元阻力，普拉達（1913）受阻38元高位，新秀麗（1910）升至13.5元高位整固，行業升至現水平，需要新催化劑推動突破。

[劉思明 數據尋寶]