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張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高

【明報專訊】恒指升81點，收報26,669點，成交金額1780億元。拜登確認成下任總統，不明朗因素消除，道指周二首次突破30,000點大關，舊經濟如銀行、石油、百貨等股份全面起動。港股跟隨高開，早市在匯控（0005）、港資股、中資金融股等領軍下一度突破27,000點，但之後顯著回落。科技股表現疲弱，美團（3690）再次收低於300元。財險（2328）已消化車險改革的負面影響，股價開始止跌回升，中長期料可步入上升周期。

港股衝高回落，由高位急回近400點，國指下跌，恒科指大跌2.3％。市寬偏弱，下跌股份超過900隻。港股的問題是逐漸缺乏炒作熱點，近期只餘下資源股和電動車概念股，但昨日資源股率先衝高後急回，這還是在銅價昨日早上升破2017年高位時出現。筆者過去一個月反覆推介，但昨日也提示資源股反應欠佳，投資者短期要有戒心。事關資源股股價往往領先商品價格，結果銅價在午後也回落倒跌。

資源股倘反應欠佳 投資者要有戒心

更重要的是，資源股是近期最強勢的板塊之一，也是經濟復蘇的代表，出現好消息壞反應，未必代表轉勢，但短期有暗湧。近期股市持續走高，都是依靠憧憬明年經濟V形反彈，以及耶倫出任財長配合聯儲局主席鮑威爾放水，大家都怕錯過升浪。但憧憬總有結束的一刻，只是時間上難以掌握。當代表經濟復蘇概念的火車頭受阻，投資者的進取程度很可能會收歛。

看好電動車 待好消息仍可炒作

至於筆者一直看好電動車，即使估值肯定是泡沫，但只要股價對好消息仍有好反應便仍可炒作。周二晚美股上市的3隻中資電動車股都受壓，市場傳出發改委摸底行業產能，比亞迪（1211）先升後回，恒大汽車（0708）大跌5％，壞消息有壞反應，股價暫時已不像此前般強勢，泡沫估值下，值博率已大減。

資金全面流向舊經濟股，從走勢來看，匯控初步向上突破，但仍有待確認；施政報告沒有進一步放寬按揭成數，本地地產股先升後升幅收窄；友邦（1299）繼續受阻於90元，無法破關就變成3頂。若傳統藍籌高位受阻，科技股又向下，市場也缺乏炒作熱點，大市便會進入休整期，要控制持倉水平。

匯控初步向上突破 有待確認

內險股偏好，最強勢是太保（2601）和平保（2318），而筆者覺得財險（2328）可冷吼。銀保監每隔幾年便整頓或改革車險市場，大方向是降保費、增保障。今年9月19日又實施新規，這也是年初至今財險持續下跌的主因。市場的基本假設是車險將不會有利潤，綜合比率將會持續超過100%。但財險在新規實施後，基本上仍能盈利，又指即使有對手割價搶客，但以往改革後都會出現，但因為虧損而很快放棄減價搶客，保費沒多久便回升。

重點是，新規後利錢更薄，險企需要規模效應才能盈利，令市場集中度更高，對龍頭財險有好處。此外，全行業盈利壓力巨大，多數更處於虧損狀態，但這也意味未來數年保費上調的可能性更大。從長期股價走勢來看，財險正處於周期底部，短線未必強勢，但假如中長期底部已確立，即現價買入耐心持有，勝算相當高。

[張兆聰 還看今朝]

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