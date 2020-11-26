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經濟
2020年11月26日星期四
技術取勝
投資策略
撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
會展站上蓋取消建會議中心
京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍
領地今招股 每手6060元入場
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
受累疫情 世華次季度純利減75%
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
法函美科網企 促繳數碼稅
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
周顯：天比高風水麻麻
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
內地免費教育不包港童 私校選擇多
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
批過渡房屋 「似越南難民營」
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
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【明報專訊】恒地上望35元沽壓較大（圖）
鞍鋼料2.8元有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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