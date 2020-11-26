李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》

其中一項筆者感受甚深的湊數，是生物科技股納入互聯互通一項，林鄭於報告形容這是「在我訪京期間」獲中央同意的互聯互通新亮點，並放在金融政策「置頂」位置以顯其重要性，只是筆者認識的金融界朋友都奇怪，《施政報告》談的應該是港府在什麼範疇會有什麼政策推行，惟互聯互通是兩地資本市場間一種協作機制，實在算不上是政府施政。

需內地先拍板 互聯互通補充欠奉

尤記得2014年是由中證監與香港證監會共同宣布滬港通開通，事實上但凡涉及互聯互通機制，都要先由內地拍板公布，這也是為什麼昨日政府消息人士難以就生科股納入互聯互通一事的進展提供進一步信息，因為這只是林鄭「在我訪京期間」提出的請求，與政府部門施政無關。同樣地，有關跨境理財通新進展，以及保險業於內地設售後服務中心怎安排，昨日統統沒有補充內容，因為這些是以內地為主導的措施，港府實難將之充當自己的施政，故政府消息人士亦無料可放。

推翻九東單軌等方案 難算新政策

此外，於2011年提出的九龍東環保連接系統單軌鐵路方案，研究近10年後，昨日《施政報告》宣布改以新增巴士或小巴線的「多元組合」方案進行；爭議多時的灣仔會展用地規劃，其中沙中線會展站上蓋建新會議中心的提議被政府推翻，這些似乎也不應說成是200項新政策之一。

昨日除《施政報告》，還奉上一本比《施政報告》更厚身的「附篇」，交代了林鄭政府過去3年的政策範疇及最新措施，圖文並茂地介紹了3年施政的成果。話又說回來，現屆政府已進入第四個年頭，又是時候「跑馬仔」，多湊點政績，乘機多往自己臉上貼金，何樂而不為。

特首「跑馬仔」 多湊政績往臉上貼金

至於《施政報告》當中，政府的抗疫安排，對於重振經濟的妙計，是否可以令香港各行各業迅速擺脫近一年的疫情摧殘？有會計業人士便對筆者如是說：「如果全部落實到，香港前景可能會有改善，問題是這個政府做不做得到？」

[李曉佳 財經澡堂]