法函美科網企 促繳數碼稅

美料向法國香檳芝士徵稅

除了法國以外，意大利、比利時和西班牙等國也開始着手實施數碼稅。有關政府指出，由於科網巨頭透過各國稅收制度間的差異，進行「合理避稅」，使其目前繳納的稅款太少。今年1月，因應由經合組織（OECD）主持的數碼稅談判將展開，法國當時同意暫緩徵收數碼稅。如今正式「開戰」，有法國官員形容「不能再等」，認為在疫情之下，科技公司的營收不跌反飈升，惟一直未有繳納相關稅款，屬這場疫情的大贏家。

美參議員：稅項具「歧視性」

美國民主黨參議員懷登（Ron Wyden）表示，法國開始徵稅代表「與美國僱主的對立升級」，此舉將「讓更多美國行業面臨不公平的外國稅收」，形容有關稅項具「歧視性」。華府早前曾表示，徵收稅款是不公平貿易的做法，不但對美國公司造成影響，更會在美國總統當選人拜登就職前，觸發跨大西洋的貿易戰；預期美國貿易代表辦公室（USTR）將對價值13億美元的法國手袋和化妝品，加徵25％的關稅。

以前，有關當局曾威脅稱，要對法國輸入的香檳和芝士加徵100％的進口關稅。

（綜合報道）

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