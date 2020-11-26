失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點

美國公布最新的每周失業申領數據按周升3萬人，達到77.8萬人，比市場預期的73萬人為差。另一方面，就算美國10月耐用品訂單數據升1.3%，較市場預期升0.8%為多，但無助美股走勢。道指昨晚11時已跌162點，其後表現反覆。

GAP第3季盈利跌32％ 股價挫

在芸芸美股中，服裝零售商GAP受累於推廣成本上升，第三季度盈利按年跌32%至9500萬美元，觸發股價急插，至昨晚11時30分，其股價已跌17.9%，低見22.06美元。

疫苗數據被質疑 阿斯利康股價跌

歐洲市場方面，主要股市均全線下跌，英國富時100指數及德國DAX指數截至昨晚11時30分，分別下跌0.61%及0.13%，法國CAC指數則微升0.03%。歐洲醫藥股阿斯利康的新冠病毒疫苗試驗數據被分析員質疑出現差異，觸發股價跌1.63%。歐洲央行官員雖然暗示，明年當地銀行有望恢復派息，但央行亦明言，在面對區內債務大增，已警告當地銀行可能須留下更多撥備，以抵消潛在損失。當地主要銀行股普遍下跌，德意志銀行、法巴、西班牙桑坦德銀行分別跌1.74%、0.81%及1.95%。

（綜合報道）

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