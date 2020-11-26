美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票

Target和BestBuy在第三季的表現勝市場預期，當中BestBuy在美國網上銷售收入按年大幅上漲達174％。雖然大型零售商在疫情下的業績表現強勁，但投資者近期卻開始沽售相關股票。BestBuy周二公布第三季業績，純利按年升33%至3.91億美元，收入按年升21.4％至118.5億美元，但當天股價卻挫近6％。

BestBuy：疫情帶來不確定

BestBuy首席執行官Corie Barry表示，由於市場仍受到疫情所帶來的不確定性影響，難以預測第四季和節日假期期間的市場銷售。他更提及，集團於感恩節、聖誕節假期期間，需面對更高運輸成本及庫存安排等挑戰。

BestBuy與Target都是在近年逐步從連鎖百貨公司向網購轉型，其中Target最近與美妝品牌Ulta Beauty達成合作協議，將在Target旗下數百家大型百貨店中開設小型規模的化妝品、香水、和護膚店。

BestBuy聖誕期間設路邊取貨

BestBuy亦已對旗下的4間百貨店進行改建，將商店的倉庫改置在有蓋行車道旁邊，以方便客戶在路邊取貨。Corie Barry指，集團在假期改變營銷策略是平常之事，因為聖誕節期是購買視頻遊戲機和其他禮物特別繁忙季節，集團需迅速採取行動以應對市場需求。

不過，隨着近期多家製藥公司陸續公布疫苗研發進展，有投資者開始評估，消費者可能會在傳統節日回歸實體店購物，帶動相關股票如Macy's 連日上漲，其中AMC在周二更大升兩成，昨晚早段則回吐約3%。

疫苗進展佳 消費者或回歸實體店購物

美國服裝品牌GAP周二亦公布第三季業績，純利按年跌32％至9500萬元，主要受累推銷成本增加所致。收入按年持平，達39.9億元。集團行政總裁Sonia Syngal表示，對未來抱樂觀態度，消費者在即將到來的假日旺季具有一定的購買意願，預期第四季收入按年持平或有輕微增長，優於市場預測的跌2.8%。但她強調，最近的確診個案不斷增加，對店舖銷售及客流量造成負面影響。

（綜合報道）

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