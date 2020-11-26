發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%

或加強監控新能源汽車

消息令恒大汽車一度跌至21.4元或急挫11%，全日仍跌5.2%，收報22.8元，成交3.6億元。根據內媒引述恒大汽車有關人士回應稱，公司內部目前仍在就此事核實，並會在核實之後發出官方回應。

該《通知》提到，今年國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》中，提出加強事中及事後監管，遏制盲目上馬新能源汽車整車製造項目等亂象，此舉也是為了加強投資監管，推進新能源汽車產業高質量發展。

在上述的發展規劃文件中，新能源汽車新車銷售量在汽車新車銷售總量中的比例，從之前所提到的25%降低至20%左右。除了將比重減低，規劃強調關鍵技術、基礎設施等方面。文章引述車企內部人士認為，文件意味着新能源汽車行業的政策風向正逐步從重量向重質方向改變。

在產能方面，此前發布的《汽車產業投資管理規定》中亦提到，鼓勵高新技術企業通過尋找代工方式進入汽車行業，發展智能汽車，並達到限制新增產能，利用閒置產能的效果。

恒大汽車早前已申請於A股科創板上市，並已以先舊後新方式引入騰訊（0700）、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名投資者，籌集約40億元。