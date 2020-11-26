領地今招股 每手6060元入場

今年首5個月純利1.66億

集團公布今年首5個月的業績表現，期內純利約1.66億元（人民幣‧下同），首度轉虧為盈。營業收入達30.28億元，按年升181％。毛利按年升190％至9.75億元，毛利率按年增加1個百分點。首席財務官兼聯席公司秘書羅昌林表示，目前暫時未有派息政策的計劃和方案，需要多方面衡量集團的財務情况，再決定有關派息方案。至於對未來的如何減低集團的負債情况，羅昌林表示，國家的「三條紅線」政策有利行業發展，會跟從國家的方針發展，致力保持健康良性的負債水平，惟未透露目前的負債水平。

預計未來5年房地產需求穩定

領地控股於1999年在四川成立，主要在中國西南部專注於二線及三線城市發展。集團指出，會繼續鞏固在西南部的市場地位、進軍華東地區和逐步拓展至全國市場。集團董事長兼首席執行官劉玉輝稱，疫情對房地產造成短期影響，在政府各項政策推動城市化下，預計未來3年至5年的房地產需求穩定，有長遠增長的潛力。