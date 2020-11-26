領地今招股 每手6060元入場

【明報專訊】四川房地產及開發商領地控股（6999）今日開始招股至下周四（12月3日），合共發行2.5億股，當中公開發售佔10％，國際配售佔90%。招股價介乎每股4.5元至6元，集資額介乎11.25億至15億元間，每手股數1000股，入場費6060.46元，於12月10日掛牌上市。建銀國際為保薦人。集團指出，集資所得的資金將用於目前及未來項目提供資金、還債和土地收購。
今年首5個月純利1.66億
集團公布今年首5個月的業績表現，期內純利約1.66億元（人民幣‧下同），首度轉虧為盈。營業收入達30.28億元，按年升181％。毛利按年升190％至9.75億元，毛利率按年增加1個百分點。首席財務官兼聯席公司秘書羅昌林表示，目前暫時未有派息政策的計劃和方案，需要多方面衡量集團的財務情况，再決定有關派息方案。至於對未來的如何減低集團的負債情况，羅昌林表示，國家的「三條紅線」政策有利行業發展，會跟從國家的方針發展，致力保持健康良性的負債水平，惟未透露目前的負債水平。
預計未來5年房地產需求穩定
領地控股於1999年在四川成立，主要在中國西南部專注於二線及三線城市發展。集團指出，會繼續鞏固在西南部的市場地位、進軍華東地區和逐步拓展至全國市場。集團董事長兼首席執行官劉玉輝稱，疫情對房地產造成短期影響，在政府各項政策推動城市化下，預計未來3年至5年的房地產需求穩定，有長遠增長的潛力。