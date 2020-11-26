經濟

領地今招股 每手6060元入場

【明報專訊】四川房地產及開發商領地控股（6999）今日開始招股至下周四（12月3日），合共發行2.5億股，當中公開發售佔10％，國際配售佔90%。招股價介乎每股4.5元至6元，集資額介乎11.25億至15億元間，每手股數1000股，入場費6060.46元，於12月10日掛牌上市。建銀國際為保薦人。集團指出，集資所得的資金將用於目前及未來項目提供資金、還債和土地收購。

今年首5個月純利1.66億

集團公布今年首5個月的業績表現，期內純利約1.66億元（人民幣‧下同），首度轉虧為盈。營業收入達30.28億元，按年升181％。毛利按年升190％至9.75億元，毛利率按年增加1個百分點。首席財務官兼聯席公司秘書羅昌林表示，目前暫時未有派息政策的計劃和方案，需要多方面衡量集團的財務情况，再決定有關派息方案。至於對未來的如何減低集團的負債情况，羅昌林表示，國家的「三條紅線」政策有利行業發展，會跟從國家的方針發展，致力保持健康良性的負債水平，惟未透露目前的負債水平。

預計未來5年房地產需求穩定

領地控股於1999年在四川成立，主要在中國西南部專注於二線及三線城市發展。集團指出，會繼續鞏固在西南部的市場地位、進軍華東地區和逐步拓展至全國市場。集團董事長兼首席執行官劉玉輝稱，疫情對房地產造成短期影響，在政府各項政策推動城市化下，預計未來3年至5年的房地產需求穩定，有長遠增長的潛力。

上 / 下一篇新聞

撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
會展站上蓋取消建會議中心
會展站上蓋取消建會議中心
京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍
京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
受累疫情 世華次季度純利減75%
受累疫情 世華次季度純利減75%
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
法函美科網企 促繳數碼稅
法函美科網企 促繳數碼稅
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
周顯：天比高風水麻麻
周顯：天比高風水麻麻
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
內地免費教育不包港童 私校選擇多
內地免費教育不包港童 私校選擇多
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
批過渡房屋 「似越南難民營」
批過渡房屋 「似越南難民營」