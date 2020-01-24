經濟

京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍

【明報專訊】多隻新股撞期混戰，不過似乎均未能如螞蟻般掀起熱潮，兩大物管股恒大物業（6666）及華潤萬象生活（1209）孖展反應一般，各自超購約2倍；至於市場焦點京東健康（6618）將於今天起招股。根據銷售文件，京東健康招股價介乎62.8元至70.58元，每手50股入場費3564.56元，該股將於12月1日截止招股，12月8日掛牌。美銀、海通國際及瑞銀為聯席保薦人。

明報記者 蔡穎霖

由內地電商巨頭京東集團（9618）分拆上市的京東健康，擬發行3.819億股新股，約擴大後股本12.21%。當中5%為公開發售，95%為國際配售，集資最多269.55億元。

消息指出，京東健康的國際配售部分，昨天開售數小時內已經超購逾4倍。

京東健康引6名基礎投資者

京東健康已引入6名基礎投資者，包括新加坡主權基金GIC、老虎環球基金、美資基金貝萊德、China Structural Reform Fund、高瓴資本及清池資本，合共認購13.33億至13.5億美元，認購金額相當於今次集資額最多43.6%；而相關股份設6個月禁售期。

京東將保留不少於50%股權

是次集資所得資金，40%將用作未來3年至5年的業務擴張；30%用於未來2年至3年的研發開支；20%用於潛在投資及收購或策略性結盟；餘下則為一般公司用途。京東早前建議分拆旗下京東健康上市，一旦分拆完成後，京東將間接持有京東健康不少於50%的股權。

至於正在招股的兩大物管股，其中由中國恒大（3333）分拆的恒大物業，將於今天截止認購並定價，昨天截孖展。

恒大物業孖展輝立16.8億最多

綜合券商數據，9家券商共借出50.44億元，以公開發售集資額15.81億元計算，相當於超購2.2倍，當中以輝立借出約16.8億元最多，富途借出11.12億孖展額。

恒大物業招股價介乎8.5至9.75元，每手500股，入場費4924.13元，擬於12月2日掛牌。

華潤萬象生活暫超額2.4倍

另外，華潤置地（1109）旗下分拆的華潤萬象生活，昨天開始招股至下周二（12月1日）。根據市場消息，9家券商共借出20.77億元，以公開發售集資額6.13億元計算，暫超額2.4倍；當中富途借出12.64億孖展額，耀才借出4億孖展額。華潤萬象生活招股價介乎18.6至22.3元，一手200股入場費為4504.94元，於12月9日掛牌上市。

上 / 下一篇新聞

撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
會展站上蓋取消建會議中心
會展站上蓋取消建會議中心
領地今招股 每手6060元入場
領地今招股 每手6060元入場
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
受累疫情 世華次季度純利減75%
受累疫情 世華次季度純利減75%
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
法函美科網企 促繳數碼稅
法函美科網企 促繳數碼稅
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
周顯：天比高風水麻麻
周顯：天比高風水麻麻
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
內地免費教育不包港童 私校選擇多
內地免費教育不包港童 私校選擇多
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
批過渡房屋 「似越南難民營」
批過渡房屋 「似越南難民營」