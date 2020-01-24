京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍

明報記者 蔡穎霖

由內地電商巨頭京東集團（9618）分拆上市的京東健康，擬發行3.819億股新股，約擴大後股本12.21%。當中5%為公開發售，95%為國際配售，集資最多269.55億元。

消息指出，京東健康的國際配售部分，昨天開售數小時內已經超購逾4倍。

京東健康引6名基礎投資者

京東健康已引入6名基礎投資者，包括新加坡主權基金GIC、老虎環球基金、美資基金貝萊德、China Structural Reform Fund、高瓴資本及清池資本，合共認購13.33億至13.5億美元，認購金額相當於今次集資額最多43.6%；而相關股份設6個月禁售期。

京東將保留不少於50%股權

是次集資所得資金，40%將用作未來3年至5年的業務擴張；30%用於未來2年至3年的研發開支；20%用於潛在投資及收購或策略性結盟；餘下則為一般公司用途。京東早前建議分拆旗下京東健康上市，一旦分拆完成後，京東將間接持有京東健康不少於50%的股權。

至於正在招股的兩大物管股，其中由中國恒大（3333）分拆的恒大物業，將於今天截止認購並定價，昨天截孖展。

恒大物業孖展輝立16.8億最多

綜合券商數據，9家券商共借出50.44億元，以公開發售集資額15.81億元計算，相當於超購2.2倍，當中以輝立借出約16.8億元最多，富途借出11.12億孖展額。

恒大物業招股價介乎8.5至9.75元，每手500股，入場費4924.13元，擬於12月2日掛牌。

華潤萬象生活暫超額2.4倍

另外，華潤置地（1109）旗下分拆的華潤萬象生活，昨天開始招股至下周二（12月1日）。根據市場消息，9家券商共借出20.77億元，以公開發售集資額6.13億元計算，暫超額2.4倍；當中富途借出12.64億孖展額，耀才借出4億孖展額。華潤萬象生活招股價介乎18.6至22.3元，一手200股入場費為4504.94元，於12月9日掛牌上市。