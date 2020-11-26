會展站上蓋取消建會議中心

【明報專訊】會展設施擴展計劃討論多年，雖然今次《施政報告》宣布會落實把灣仔北三座政府大樓和港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓的計劃，機管局亦會投資興建亞博館第二期，而兩個計劃將合共增加超過四成會展空間。然而，原定於沙中線會展站上蓋用地興建新會議中心的計劃卻胎死腹中。
《施政報告》指，鑑於在會展站上蓋用地興建新會議中心，涉及多重技術困難，施工期不確定，亦不合乎成本效益，綜合以上考慮，決定把用地轉作其他用途。
灣仔北政府大樓擬建會展設施
政府消息人士指出，擱置會展站上蓋用地建新會議中心是基於三大問題，包括於地鐵站上蓋興建高樓底及無柱設計存在很大挑戰，而工程附近涉及大規模改道亦有困難，加上種種環境因素可能進一步推高承建費用。據初步估計，如果計劃繼續，建築費最少估計要150億元，最快也需要15年時間才能落成，在造價及時間都充滿不確定性之下，政府決定把用地轉作其他用途，但未有落實是否住宅或商用。至於三座政府大樓的重建，計劃是2026年底完成部門遷出，再花7年完成重建。
環球資源展覽部副總裁黎可怡表示，面對中國內地及新加坡等地區的挑戰，香港在舉辦國際會議的競爭力明顯落後，希望政府能夠在重建政府大樓和消防局用地時，除了大型展覽設施外，同時注入會議元素，從而吸引更多國際級會議來港舉辦。
擴中小企市場推廣基金資助範圍
另外，因應疫情下中小企難以參與實體展覽的新形勢，政府計劃擴大「中小企市場推廣基金」的資助範圍至由貿發局及有良好往績的展覽商所舉辦的網上展覽會，並放寬只限中小企申請的要求，為期兩年。此外，報告透露，貿發局將聯同廣東省及有關商會推出一站式「GoGBA」平台，為港商拓內銷及進軍內地大型電商平台；海外方面，鼓勵港商於內地5個在泰國、馬來西亞、柬埔寨和印尼的經貿合作區發展業務，會先以電子、玩具、電器產品等為試點。