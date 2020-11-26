會展站上蓋取消建會議中心

《施政報告》指，鑑於在會展站上蓋用地興建新會議中心，涉及多重技術困難，施工期不確定，亦不合乎成本效益，綜合以上考慮，決定把用地轉作其他用途。

灣仔北政府大樓擬建會展設施

政府消息人士指出，擱置會展站上蓋用地建新會議中心是基於三大問題，包括於地鐵站上蓋興建高樓底及無柱設計存在很大挑戰，而工程附近涉及大規模改道亦有困難，加上種種環境因素可能進一步推高承建費用。據初步估計，如果計劃繼續，建築費最少估計要150億元，最快也需要15年時間才能落成，在造價及時間都充滿不確定性之下，政府決定把用地轉作其他用途，但未有落實是否住宅或商用。至於三座政府大樓的重建，計劃是2026年底完成部門遷出，再花7年完成重建。

環球資源展覽部副總裁黎可怡表示，面對中國內地及新加坡等地區的挑戰，香港在舉辦國際會議的競爭力明顯落後，希望政府能夠在重建政府大樓和消防局用地時，除了大型展覽設施外，同時注入會議元素，從而吸引更多國際級會議來港舉辦。

擴中小企市場推廣基金資助範圍

另外，因應疫情下中小企難以參與實體展覽的新形勢，政府計劃擴大「中小企市場推廣基金」的資助範圍至由貿發局及有良好往績的展覽商所舉辦的網上展覽會，並放寬只限中小企申請的要求，為期兩年。此外，報告透露，貿發局將聯同廣東省及有關商會推出一站式「GoGBA」平台，為港商拓內銷及進軍內地大型電商平台；海外方面，鼓勵港商於內地5個在泰國、馬來西亞、柬埔寨和印尼的經貿合作區發展業務，會先以電子、玩具、電器產品等為試點。