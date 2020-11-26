經濟

會展站上蓋取消建會議中心

【明報專訊】會展設施擴展計劃討論多年，雖然今次《施政報告》宣布會落實把灣仔北三座政府大樓和港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓的計劃，機管局亦會投資興建亞博館第二期，而兩個計劃將合共增加超過四成會展空間。然而，原定於沙中線會展站上蓋用地興建新會議中心的計劃卻胎死腹中。

《施政報告》指，鑑於在會展站上蓋用地興建新會議中心，涉及多重技術困難，施工期不確定，亦不合乎成本效益，綜合以上考慮，決定把用地轉作其他用途。

灣仔北政府大樓擬建會展設施

政府消息人士指出，擱置會展站上蓋用地建新會議中心是基於三大問題，包括於地鐵站上蓋興建高樓底及無柱設計存在很大挑戰，而工程附近涉及大規模改道亦有困難，加上種種環境因素可能進一步推高承建費用。據初步估計，如果計劃繼續，建築費最少估計要150億元，最快也需要15年時間才能落成，在造價及時間都充滿不確定性之下，政府決定把用地轉作其他用途，但未有落實是否住宅或商用。至於三座政府大樓的重建，計劃是2026年底完成部門遷出，再花7年完成重建。

環球資源展覽部副總裁黎可怡表示，面對中國內地及新加坡等地區的挑戰，香港在舉辦國際會議的競爭力明顯落後，希望政府能夠在重建政府大樓和消防局用地時，除了大型展覽設施外，同時注入會議元素，從而吸引更多國際級會議來港舉辦。

擴中小企市場推廣基金資助範圍

另外，因應疫情下中小企難以參與實體展覽的新形勢，政府計劃擴大「中小企市場推廣基金」的資助範圍至由貿發局及有良好往績的展覽商所舉辦的網上展覽會，並放寬只限中小企申請的要求，為期兩年。此外，報告透露，貿發局將聯同廣東省及有關商會推出一站式「GoGBA」平台，為港商拓內銷及進軍內地大型電商平台；海外方面，鼓勵港商於內地5個在泰國、馬來西亞、柬埔寨和印尼的經貿合作區發展業務，會先以電子、玩具、電器產品等為試點。

相關字詞﹕內銷 貿發局 中小企市場推廣基金 沙中線 會議中心

上 / 下一篇新聞

撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
梁志堅籲寬1500萬住宅至八成按揭
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
互聯互通納B股科創板 港交所倒跌
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
谷房託市場更蓬勃 證監年底出諮詢結果
京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍
京東健康今起招股 集資270億 恒大物業今截招 孖展超額兩倍
領地今招股 每手6060元入場
領地今招股 每手6060元入場
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
發改委調查行業投資狀况 恒大汽車急跌5.2%
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
震雄半年純利7319萬 急增逾倍
受累疫情 世華次季度純利減75%
受累疫情 世華次季度純利減75%
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
美零售業旺季恐受疫情拖累 網購表現佳 惟投資者沽售相關股票
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
失業救濟遜預期 道指早段跌穿3萬點
法函美科網企 促繳數碼稅
法函美科網企 促繳數碼稅
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
張兆聰：財險底部確立 現價買勝算高
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
李曉佳：金融上濫竽充數的《施政報告》
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
技術取勝：匯控中線或挑戰47元阻力
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
康宏決戰前夕 郭英成先「探路」
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
劉思明：新高股健康調整 趁機小注收集
周顯：天比高風水麻麻
周顯：天比高風水麻麻
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
湯文亮：螞蟻上市如吸服鴉片
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
新盤撻訂本月逼60宗 創新例後紀錄 發展商殺訂共逾5100萬 近七成撻大訂
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
會德豐4盤餘貨推「呼吸PLAN」
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
海天晉銀主盤3150萬沽 4年僅升一成
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
東涌二手成交不跌反升 本月衝百宗
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
威露士母企創辦人1553萬連掃峻源6車位
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
新地15商場斥3800萬聖誕節新年推廣
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
63歲唐樓翻新 呎租勝新樓
內地免費教育不包港童 私校選擇多
內地免費教育不包港童 私校選擇多
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
灣區須知：北上讀大學 港府有資助
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
施家殷：施政報告多管齊下造地可取 籲研發展郊野公園
批過渡房屋 「似越南難民營」
批過渡房屋 「似越南難民營」