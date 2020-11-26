經濟

互聯互通納B股科創板 港交所倒跌

【明報專訊】行政長官林鄭月娥在《施政報告》公布，中央政府同意擴大互聯互通選股範圍，將未有盈利的生物科技股（B股），以及上海科創板股票納入選股範圍。不過，早前市場傳出亦可獲納入的第二上市股（S股）則未有包括在內，近日提早炒上的港交所（0388）因此在創新高後倒跌，收報383元，下跌2.3%。昨日S股一同下跌，分析指出市場期望在北水支持下，可出現「第二隻小米（1810）」，今次落空會對二線S股影響較大。

未納第二上市股 分析：二三線S股最傷

林鄭月娥昨日未有提及擴大互聯互通的具體時間，《施政報告》同時提及加快在大灣區落實「跨境理財通」，以及在區內城市設立保險售後服務中心，為持有保單的港澳和內地客戶提供理賠、續保和退保等支援，惟皆沒有提及具體時間。

港交所昨自398.4元新高下挫4.02%，不過近兩周仍升4.81%。第二上市股一同倒跌，京東（9618）跌1.49%，阿里（9988）跌1.11%，較小型的S股跌幅更大，寶尊電商（9991）和新東方教育（9901） 跌逾4%。生物科技股各自發展，康希諾（6185）升1.8%，啟明醫療（2500）跌7%。

利達LW A.M. 基金經理黃耀宗表示，港交所已預早炒上，昨日消息令人失望，暫時沒有再推動上升理由，但亦未見大幅推低的原因，預料股價會在360元至400元區間上落。對S股而言，大型科技股早前已因疫苗消息帶動資金輪換，以及反壟斷規管影響，股價已有所調整。反而市場憧憬二三線S股可受惠北水新到，作為估值重估的催化劑，因此北水落空會對它們影響較大。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，目前大部分B股公司在內地營運，納入港股通後可讓內地醫藥基金購入沒有在滬深上市的公司。至於科創板納入滬深股通，他認為現時香港散戶對它們認識不多，但隨着基金投資科創板，帶來更多分析研究資訊，將可提升散戶對科創板的關注。

羅兵咸永道則期望互聯互通未來更成熟時，可進一步擴容至新股市場。

相關字詞﹕科創板 互聯互通 生物科技 第二上市 科技股 施政報告 大灣區 港交所

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