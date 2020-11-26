「磁帶大王」大鴻輝中心全層8000萬快易手

九建柯沛鈞上月2938萬購高街舖

上述大鴻輝（荃灣）中心中高層全層單位，面積約8903方呎，昨日市場人士指出，物業在施政報告公布後獲買家出價8000萬元洽購至尾聲，相信會於短期內成交，呎價約8986元，物業現時月租26萬元，料租金回報近4厘。據悉，陳秉志隨即放售樓上一層面積相同的全層單位，叫價8600萬元，即較上述獲洽購單位高出7.5%。

另外，土地註冊處資料顯示，九建（0034）主席柯為湘兒子柯沛鈞上月以2938萬元購入西營盤高街2號B至C地舖，相信為收購用途，原業主為名略有限公司，董事雅居樂（3383）陳氏家族成員陳卓喜及陳卓南，於2018年以2500萬元買入，持貨兩年，帳面賺438萬元，單位期內升值約18%。至於今年內連番出手的樂風集團，再以6800萬元購入佐敦南京街11號一地舖，物業為南京街11號地舖，登記買家為Peaceful Land Development Limited，據悉為樂風集團旗下公司。

[樓市減辣]