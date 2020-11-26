撤非住宅雙倍稅 荃灣細舖反價百萬 業界料僅刺激細碼工商物業交投

明報記者 甘潔瑩

林鄭月娥強調，政府會繼續留意非住宅物業的市場情况，在有需要時會再次採取合適措施，以確保市場的平穩發展，同時指出，現時房屋供應緊絀的情况下，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平，並無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。撤銷非住宅物業的雙倍印花稅公布後，舖市率先出現反價情况。市場消息指出，荃灣鱟地坊80至84號1期地下B7號舖，面積約176方呎，原業主早前連租約以800萬元放售，昨即加價12.5%至900萬元，呎價約5.11萬元。商舖現租予熱狗店，月租約2.9萬元，租期至2021年4月，若以900萬元售出，買家即享租金回報3.9厘。

7年來非住宅雙倍稅收逾522億

根據本報統計，自2013年實行非住宅物業雙倍印花稅以來，至今年10月共收逾522.49億元辣稅（見圖），共涉逾13.78萬多宗，其中今年上半年僅5429宗，為有紀錄以來半年新低，但隨着今年8月金管局放寬非住宅按揭10個百分點後，辣稅宗數已顯著回升，今年下半年4個月已達5587宗，數字已超越今年上半年，反映放寬有關按揭成數對市場有正面作用。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，今年第三季2000萬元以上的非住宅物業買賣成交宗數，按季上升22%，較次季按季升18%升幅擴大，並預計有關措施將對工商投資市場有幫助，但只能帶動1億元以下的細碼工商物業成交，尤其價格已大幅回落的商舖，因涉銀碼1億元以上的物業大多以公司名義持有，並多以公司買賣形式出售物業，所支付的印花稅遠低於買賣物業需支付的印花稅，因此新措施無助帶動大碼物業交投。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，有關措施變相令工商舖物業價格上升4.25%，基金現時放售中的15個街舖，將「全面企硬、不減價」。

[樓市減辣]