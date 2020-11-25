坡銀中國股票策略師霍慧敏：新基建電貿板塊受惠國策

美國總統選舉經已告一段落，下任美國總統極可能是拜登，不過參議院選舉要明年一月才有最終結果，市場普遍預期會由共和黨掌控，而眾議院已確定由民主黨掌控，在此情况下，將會形成國會分裂。霍慧敏表示，美國國情是其中一個影響中國市場前景因素。首先若美國在選舉上出現拉鋸戰，將會影響國家政策，如加稅規模或幅度會因而較溫和。另外如出現國會分裂情况，財政刺激措施力度會較過往低，她預計美國明年第一季財政刺激資金為5000億美元，佔當地國民生產總值（GDP）2%。

中美關係回穩 利中港股

拜登成為下任美國總統，預計會有更多疫情控制措施，令經濟復蘇速度更快，此情景下將會令通脹溫和，弱美元持續，並對所有風險資產，特別是股票、大宗商品及新興市場資產有支持。對於港股及中港股方面，她預期中美貿易衝突不會進一步惡化，不過以往實施的政策及關稅不會收回。

隨着過去幾年的中美貿易摩擦，中國股票市場的風險溢價已經反映出來，而多項經濟數據亦反映中國市場前景樂觀，如9月份零售指數回復至3.3%，雖然未回復至去年年底8%的水平，但疫情下驅使線上銷售市場進一步擴闊，過去銷售表現亦非常出色。因此，該行上調對中國經濟指標，預期中國今年GDP增長為2.5%，明年更會有8.1%增長。

其他資產方面，A股最新公布的第三季業績表現不錯，她以金融板塊及非金融板塊作說明，非金融板塊的盈利增速較快，第三季盈利增長超過30%，第二季僅單位數字增長，第三季淨利潤率為6.3%，第二季為5%；金融板塊方面第三季盈利增長為3%，第二季為負23%，兩者第三季數據均優於第二季。她特別提到，金融板塊增長很大程度取決於銀行業，第三季內地銀行淨利潤增長為負1%，遠高於第二季的負27%。雖然目前零售數據、固定資產仍未回復去年年底增速，但可見中國企業盈利復蘇不俗。展望2021年盈利預測，預期A股市場盈利增長為16%至17%，MSCI中國指數（主要在香港及美國上市公司）的盈利增長由19%至20%。

估值方面，MSCI中國指數的估值已超過14倍，而A股估值僅13.5倍，仍低於MSCI中國指數。市盈率方面，A股市盈率仍相對MSCI中國指數有約6%折扣，在此情况下會較看好A股，不過她提醒，現時至今年年底中國股票市場有可能出現整固，主要是由於年初至今增長超過20%，由三月低位來看，升幅亦超過45%。傳統上，在增幅較高時，大部分機構投資者為長假期做部署，加上外圍因素如美國大選、疫情發展、美國會否有大規模封城政策都要拭目以待。

A股由低位升幅逾45% 料年底整固

在剛結束的「十四五規劃」會議，亦有些投資亮點，當中包括內循環。在國策帶動下，內需股會繼續受惠。除了傳統內需股及消費品，新基建及行業升級包括工業升級都會受政策帶動。除此之外，規劃亦有大篇幅提到創新及科技，因此預期科技板塊會受惠。

另外，過去新能源及再生能源受國策及措施推動，投資者可以持續留意相關行業，尤其是太陽能及風能發電方面，新能源汽車以及相關的設備都可能有一些投資機會。另一方面，一些板塊如電子貿易及互聯網在過去長時間跑贏大市，未來會持續受關注，建議投資者作為長線主要投資項目。

長線持有電貿 短線吼內銀

她又建議，投資者可留意一些受惠疫情復蘇板塊如銀行股，過往市場人士對銀行股看法相對保守，甚至有減持、低配建議。但在第三季的業績可以看到，淨行利息差下行壓力平穩，有可能於明年年中見底。撥備方面，壞帳及存款比率已經穩定，目前整個銀行板塊估值正處於多年來低位，因此，銀行板塊可作短期投資部署，尤其是明年會公布業績及派息。事實上，中國銀行板塊股息吸引，並接近6厘水平，投資者不妨留意。

在短期投資角度而言，相對偏好零售業務較多的銀行，隨着中國經濟整體復蘇，市場對企業壞帳憂慮降低。再加上月初，銀保監及人民銀行出台網上小微貸的網上諮詢文件，提及可能大幅收緊網上小型貸款，相信會利好零售業務為主的銀行。

黃清瑤 明報記者

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