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香港地產

內房武夷申黃大仙舊樓強拍 估值逾8000萬

【明報專訊】近年不少內房進軍香港，透過收購舊樓增加土儲，其中內房武夷集團或相關人士，最新就黃大仙飛鳳街22及24號申請強拍，項目估值為8022萬元。

土地審裁處資料顯示，上述飛鳳街22及24號由銘嘉有限公司申請強拍，地盤佔地約1800方呎，現時為一幢落成於1964年的6層高商住物業；除兩個地舖外，申請人已經收購1至5樓全部住宅單位，即持有約83.33%業權，項目現估值為8022萬元。

據公司註冊處資料顯示，銘嘉有限公司董事包括黃立民、連明順及張斌，其中連明順為武夷集團董事長及總經理。

另一方面，樂風集團表示，最新伙拍石壁投資以3.47億元收購「舖王」鄧成波家族、位於太子基隆街1至7號物業全部業權，是次收購屬樂風集團今年第五個收購項目，項目佔地3866方呎，該地段現時劃入為「住宅（甲類）」用途，以最高地積比率9倍計算，可建樓面34,794方呎，每方呎樓面地價約9973元。

樂風等3.5億購舖王基隆街項目

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，現已安排租戶陸續遷出，短時間內將物業拆卸，計劃興建一幢23層高商住物業。連同今次所購物業，該集團近期已收購5個項目。周佩賢指，預算共斥資約30億元重建發展。

相關字詞﹕樂風集團 飛鳳街 強拍申請 武夷集團

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