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晉海兩房878萬沽 同類新高

【明報專訊】新冠疫情雖然轉趨惡化，但將軍澳日出康城半新盤晉海，新錄兩房單位以新高價售出；中原副分區營業經理蔡榮標表示，上述晉海新易手單位為2A座低層E室，屬實用面積496方呎兩房間隔、望內園景，以878萬元易手，折合實呎17,702元。

蔡指出，單位成交價創屋苑同類兩房新高紀錄，新買家屬外區換樓客；原業主2017年10月以690萬元一手買入，3年額外印花稅SSD期屆滿，帳面獲利188萬元或27%。

新都城3房微減1% 880萬成交

事實上，將軍澳近日二手市況不俗，區內另一指標屋苑新都城本月至今暫錄約30宗成交，平均實呎1.64萬元。

美聯區域經理黃少明表示，新都城2期1座中層H室，實用面積538方呎、屬3房1套間隔，商議後減價1.1%或10萬，以880萬元成交，實呎16,357元，新買家為東九龍換樓客；原業主2015年斥672萬元購入單位，帳面獲利208萬元或30%。

荃中3房額印貨鬆綁賺一成

另外，荃灣老牌屋苑荃灣中心，亦新錄3房單位成交。

美聯高級分區營業經理鍾家豪指，荃灣中心7座高層B室，實用面積460方呎3房戶，原業主於3年額外印花稅SSD鬆綁後，開價575萬元放盤，減價25萬元或4%後，以550萬元沽出，實呎11,957元；原業主2017年以499萬元購入單位，持貨滿3年，帳面獲利51萬元或10%。

相關字詞﹕新都城二期 荃灣中心 晉海

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