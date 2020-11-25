張敬軒2750萬購柴灣工廈4單位

呎價5166元 低謝偉俊價8.5%

土地註冊處資料顯示，正在本港舉行演唱會的張敬軒，上月以合共2750萬元，透過4間不同公司名義，連環購入柴灣工業城1座4樓4個相連單位，該批單位總面積約5323方呎，呎價即約5166元。據悉，原業主2009年至2011年間、分段以合共1090萬元購入，帳面賺約1660萬元或1.5倍。

資料顯示，張敬軒過往在香港甚少買賣物業，對上一次是於2015年，以1530萬元購入北角天后廟道一個住宅單位，物業實用面積939方呎，實呎約1.63萬元。事實上，近月工商舖物業價值均有所調整，資料顯示，謝偉俊去年9月曾以1000萬元售出柴灣工業城2期10樓一單位，以面積1771方呎計，呎價約5646元，意味今次張敬軒入市呎價比一年前平約8.5%。

先達迷你舖25年仍蝕三成

此外，新式工廈錄高價成交，豐展資產發展的觀塘駿業街46號新式工廈，利嘉閣工商舖高級營業董事朱亮恒表示，項目自上月開售至今錄得多宗成交，其中頂層連天台屬特色樓層，總面積約10,821方呎，成交價1.16億元，呎價逾1.07萬元。

不過，旺角先達廣場舖位再錄蝕讓，其中2樓雙號舖，面積約91方呎，以96萬元易手、呎價約1.05萬元；原業主早於1995年，以138.9萬元一手購入舖位，持貨25年轉手，仍蝕42.9萬元離場，蝕幅約三成。

土地註冊處資料顯示，中國地產（1838）董事總經理兼執行董事汪世忠或有關人士，持有的新界落馬洲路23號地皮，近日以約3.57億元由利偉（香港）有限公司購入，該公司董事為黃國垣及潘詩峻，二人均為律師；原業主汪世忠1999年以約2.33億元購入地皮，帳面賺1.24億元或53%。

「會員制」或成寫字樓租賃新形態

另仲量聯行發表報告指，香港整體甲級寫字樓空置率於10月底上升至8.6%，較去年1月底的4.4%顯著上升，而商廈業主為應對空置率上升及新經濟崛起，日後寫字樓租賃或會面對新經營模式，料租戶將以支付會費取代租金。該行續指，會員制可令企業按使用樓宇的設施和服務分級付費，租客更能節省成本。