經濟

香港地產

張敬軒2750萬購柴灣工廈4單位

【明報專訊】正當市場估計特首林鄭月娥，今日發表的新一份《施政報告》，有機會向工商舖物業減辣，早前就有名人入市，歌手張敬軒上月以2750萬元購入柴灣工業城4個單位，呎價約5166元，以去年底建制派立法會議員謝偉俊以呎價約5646元入市同廈單位低約8.5%。

呎價5166元 低謝偉俊價8.5%

土地註冊處資料顯示，正在本港舉行演唱會的張敬軒，上月以合共2750萬元，透過4間不同公司名義，連環購入柴灣工業城1座4樓4個相連單位，該批單位總面積約5323方呎，呎價即約5166元。據悉，原業主2009年至2011年間、分段以合共1090萬元購入，帳面賺約1660萬元或1.5倍。

資料顯示，張敬軒過往在香港甚少買賣物業，對上一次是於2015年，以1530萬元購入北角天后廟道一個住宅單位，物業實用面積939方呎，實呎約1.63萬元。事實上，近月工商舖物業價值均有所調整，資料顯示，謝偉俊去年9月曾以1000萬元售出柴灣工業城2期10樓一單位，以面積1771方呎計，呎價約5646元，意味今次張敬軒入市呎價比一年前平約8.5%。

先達迷你舖25年仍蝕三成

此外，新式工廈錄高價成交，豐展資產發展的觀塘駿業街46號新式工廈，利嘉閣工商舖高級營業董事朱亮恒表示，項目自上月開售至今錄得多宗成交，其中頂層連天台屬特色樓層，總面積約10,821方呎，成交價1.16億元，呎價逾1.07萬元。

不過，旺角先達廣場舖位再錄蝕讓，其中2樓雙號舖，面積約91方呎，以96萬元易手、呎價約1.05萬元；原業主早於1995年，以138.9萬元一手購入舖位，持貨25年轉手，仍蝕42.9萬元離場，蝕幅約三成。

土地註冊處資料顯示，中國地產（1838）董事總經理兼執行董事汪世忠或有關人士，持有的新界落馬洲路23號地皮，近日以約3.57億元由利偉（香港）有限公司購入，該公司董事為黃國垣及潘詩峻，二人均為律師；原業主汪世忠1999年以約2.33億元購入地皮，帳面賺1.24億元或53%。

「會員制」或成寫字樓租賃新形態

另仲量聯行發表報告指，香港整體甲級寫字樓空置率於10月底上升至8.6%，較去年1月底的4.4%顯著上升，而商廈業主為應對空置率上升及新經濟崛起，日後寫字樓租賃或會面對新經營模式，料租戶將以支付會費取代租金。該行續指，會員制可令企業按使用樓宇的設施和服務分級付費，租客更能節省成本。

相關字詞﹕汪世忠 駿業街46號 名人入市 張敬軒 柴灣工業城

上 / 下一篇新聞

港股通或納第二上市股 阿里呼聲高 消息稱擴大互聯互通 生科股齊受惠
港股通或納第二上市股 阿里呼聲高 消息稱擴大互聯互通 生科股齊受惠
港交所推Synapse 料提升北向交投
港交所推Synapse 料提升北向交投
小米季績勝預期 零件短缺成挑戰
小米季績勝預期 零件短缺成挑戰
京東健康傳明招股 入場費3565元
京東健康傳明招股 入場費3565元
憧憬放寬按揭成數 地產股全線升
憧憬放寬按揭成數 地產股全線升
調查永煤違規線索資料 中國交易商協會將交中證監
調查永煤違規線索資料 中國交易商協會將交中證監
周大福：港澳業績料見底 內地帶動中期多賺46% 暫無計劃裁員
周大福：港澳業績料見底 內地帶動中期多賺46% 暫無計劃裁員
鄧耀昇：或借家族物業拓松齡業務
鄧耀昇：或借家族物業拓松齡業務
港10月出口轉跌1.1% 遠遜預期
港10月出口轉跌1.1% 遠遜預期
港5年發行260億美元綠債 中資佔七成
港5年發行260億美元綠債 中資佔七成
康宏郭曉群覆核投票權敗訴 明股東大會添變數 能否投票成疑
康宏郭曉群覆核投票權敗訴 明股東大會添變數 能否投票成疑
宏利安聯擬2025年始整合計劃
宏利安聯擬2025年始整合計劃
投融長富涉造假 警拘7人
投融長富涉造假 警拘7人
ESR折讓逾5.5%配股 最多套33億
ESR折讓逾5.5%配股 最多套33億
花旗：比特幣明年底見30萬美元 昨破1.9萬美元 市場成熟升浪料更持久
花旗：比特幣明年底見30萬美元 昨破1.9萬美元 市場成熟升浪料更持久
納入標指帶動續飈升 Tesla市值破5000億美元
納入標指帶動續飈升 Tesla市值破5000億美元
「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投
「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投
張兆聰：偉仕轉型有望重估 小注收集
張兆聰：偉仕轉型有望重估 小注收集
植耀輝：維他奶競爭大 估值太高
植耀輝：維他奶競爭大 估值太高
技術取勝：天能初步阻力16.2元
技術取勝：天能初步阻力16.2元
譚仔土匪三文治 攻中環上班族
譚仔土匪三文治 攻中環上班族
O!epay改名八達通銀包再上陣
O!epay改名八達通銀包再上陣
沽空機構祖師渾水 被嘲「無料到」
沽空機構祖師渾水 被嘲「無料到」
劉思明：5G概念蠢動 中興整固可吸
劉思明：5G概念蠢動 中興整固可吸
周顯：信心持股 不知何年何月才收成
周顯：信心持股 不知何年何月才收成
湯文亮：有人會為五千確診？
湯文亮：有人會為五千確診？
施政報告後 6盤推744伙搶攻市場 蔚藍東岸累收2500票 周末首輪賣279伙
施政報告後 6盤推744伙搶攻市場 蔚藍東岸累收2500票 周末首輪賣279伙
年底前5全新盤近1200伙登場
年底前5全新盤近1200伙登場
華懋蔡宏興：支持適量減辣 增供應不能單靠填海
華懋蔡宏興：支持適量減辣 增供應不能單靠填海
晉海兩房878萬沽 同類新高
晉海兩房878萬沽 同類新高
內房武夷申黃大仙舊樓強拍 估值逾8000萬
內房武夷申黃大仙舊樓強拍 估值逾8000萬
傳家人染疫 蔡志忠：內容不實
傳家人染疫 蔡志忠：內容不實
坡銀中國股票策略師霍慧敏：新基建電貿板塊受惠國策
坡銀中國股票策略師霍慧敏：新基建電貿板塊受惠國策