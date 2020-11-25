年底前5全新盤近1200伙登場

南豐：LP10擁臨海優勢

事實上，南豐已在地盤當眼位置掛上LP10的名字。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10位處日出康城海角之前端，享毗鄰港鐵康城站及「The LOHAS康城」商場之地利優勢，全數3房及4房標準戶均享海景。LP10由兩座組成，提供893伙，戶型由2房至4房戶；而同系日出康城6期LP6，今年5月已獲入伙紙，項目累售約2350伙，僅餘約40伙待售。

另一方面，在香港地產市場屬「初哥」的內地發展商佳兆業(1638)，與宏達控股合作發展、屬舊契項目的深水埗醫局街弦雅，昨日已經上載樓書，部署12月發售。

佳兆業深水埗弦雅將開示位

弦雅全盤提供95伙，間隔包括開放式及1房戶，其中開放式單位共57伙，佔全盤約六成，而1房單位則有38伙，佔全盤約四成，標準戶實用面積介乎206至294方呎；其中設有9個特色單位，包括連天台及連平台特色戶，項目關鍵日期為明年12月31日，樓花期約13個月。弦雅售樓處及示範單位設於長沙灣ONE NEW YORK，最快12月初開放及下月推售。

港島兩盤167伙或同期推

港島市面，自2016年推出西半山殷然後、4年來在新盤市場較沉靜的太古地產（1972），旗下涉37伙的灣仔EIGHT STAR STREET亦部署登場，首推單位稍後擬招標開售。另富豪酒店（0078）旗下提供130伙的西營盤尚瓏，亦蓄勢待發；換言之，上述港島兩新盤共涉167伙，稍後或同期推。