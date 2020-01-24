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施政報告後 6盤推744伙搶攻市場 蔚藍東岸累收2500票 周末首輪賣279伙

【明報專訊】特首林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》，業界預計政府有機會在房地產市場加強落墨之際，多個發展商已部署於《施政報告》後進行連串大型銷售，開盤步伐暫未受新一波疫情影響。據統計，由明天起一連3日，至少有6個樓盤開展首輪或新一輪銷售，共涉744個單位，其中五礦地產（0230）攻港頭炮、油塘蔚藍東岸，周六首輪推279伙，是近日焦點全新盤。

明報記者 林尚民

蔚藍東岸自上周四開價當天起收票至昨天，即過去6日來估計累收逾2500票，超額約8倍。發展商昨公布銷售安排，周六首輪開售279伙，包括278伙已發價單單位，另推出實用1212方呎連337方呎平台的1座2樓B室、4房雙套向海特色戶招標。

蔚藍東岸將於明晚8時截收認購登記；根據銷售安排，買家將分為3組，S組為五礦員工，A組為大手客，必須購買2伙，B組為一般散客。項目上周公布首張價單138伙後，周一再以折實平均呎價19,790元加推140伙，整批278伙折實平均實呎18,812元。

匯璽III撥20伙大單位予大手客

另一方面，新地（0016）旗下南昌站匯璽III，上周以折實平均實呎2.8萬元推出217伙餘貨後，昨亦公布新銷售安排，周六起發售78伙，涉及第6、7及8座單位。

匯璽III是次銷售分兩個環節，AS環節提供20伙6座B室單位予買家選購，單位實用面積均為1047方呎，買家須購買1至3伙指定單位；至於剩餘仍可出售、以及實用面積少於1000方呎單位，安排B環節發售，買家最多購買兩個指定物業。

其他新盤方面，明天第四輪銷售、推315伙的新世界（0017）、港鐵大圍柏傲莊II，至昨午錄得逾1.64萬認購登記，超額約51倍。

柏傲莊II明推315伙 超額51倍

新世界表示，鑑於近日新冠病毒疫情變化，特意安排第四輪銷售於上班日時段舉行，而並非較多人流之周末，以保障準買家、公眾人士、代理及員工健康。

綜合市場資訊，昨日新盤市場錄得約31宗成交，令本月一手成交宗數累計錄約1870宗，其中新地元朗GRAND YOHO昨售出約21伙。

新盤本月56宗撻訂 殺訂5000萬

另據本報統計，11月迄今主要新盤累錄約56宗撻訂，創今年按月新高，估計總殺訂金額約5000萬元，其中會德豐地產將軍澳日出康城MALIBU，新增兩伙撻大訂，單位原於2018年夏天售出，同屬4房戶，透過招標售出，成交價分別為2289.6萬及2228.8萬元，但最近撻大訂。若以樓價一成計，料發展商分別沒收228.9萬及222.8萬元訂金，共殺訂約452萬元。

相關字詞﹕新盤撻訂 本木 柏傲莊II 匯璽iii 新盤推售 蔚藍東岸 五礦地產

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