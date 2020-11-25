湯文亮：有人會為五千確診？

如早有津貼 可吸引市民做檢測

我的答案令老友非常唔開心，甚至話我黐咗線，因為我認為這是政府在新冠疫情下最好招數。不過，可能是時不利兮，如果做全民檢測時訂下這個規矩，相信不止三成市民做檢測，或者可以高達七八成。當時太多醫護人員及知名人士話做檢測是沒有效用，仲表明他們不會去，但如果有5000元，一定會吸引一些市民去做檢測，對於財政比較緊絀的市民更加是好事，他們可以放膽去做檢測，就算確診，都不至於手停口停。現在效果是差一些，不過仍然有鼓勵作用，我唔知點解有咁多市民反對，唔通他們不介意身邊有朋友確診？

今次反政府的文宣相當犀利，不過理據不足，有文宣表示確診者可得5000元，根本可以當傳銷做，上線壓下線，很容易搵錢。我認為做文宣的人根本唔識傳銷，如果要搵5000元，自己確診便可以，點解要做下線畀上線抽水？

文宣轟政府 信的人冇腦

有文宣話，不少家庭非常雀躍，以一個4人家庭為例，可以有兩萬元確診費，可以買新雪櫃、焗爐，甚至換手機。老實說，如果有人願意為5000元確診，即是話新冠病毒惡極有限，而事實就是新冠病毒的死亡率不高，但後遺症很大，除了有機會失去味覺之外，唔知會不會令到肺部纖維化，我不是說文宣冇腦，而是相信寫文宣的人冇腦。

政府發放5000元確診費亦要有一個準則，並不是資產審查，而是確診者最少自己願意做過一次檢測，以後確診才可以申請，如果一次自願檢測也沒有做過，當然是沒有資格申請。至於資產審查，就應該是確診者自己衡量，沒有需要就不應該申請，今次政府唔理反對聲音而繼續推行，我認為是有所表現。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]