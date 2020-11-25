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劉思明：5G概念蠢動 中興整固可吸

【明報專訊】恒指國指高位拉鋸，資金聚焦於科技、新能源或金屬礦石股炒作，不過部分火熱啤酒、新能源去到高位不前，相關三四線股份卻禾雀亂飛，炒作或近尾聲。5G概念蠢蠢欲動，中興通訊（0763）回調後可以吸納。

恒指昨高開144點急回，曾倒跌76點，很快回穩向上，收報26,588點，升102點或0.39%；國指跌0.51%。大市成交1432億元，高於60天平均半成多，交投平穩。據《明報》港股數據庫，升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為46比54，大市好壞參半，買盤動力依然較強，但沒有明顯優勢。

藥明生物暫險守20天線

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一下跌，醫藥保健表現最差，跌逾2%兼全線下跌；其次中資金融、食物飲品跌約1%，後者有三成股份上升。兩大藍籌藥股石藥（1093）中生製藥（1177）繼續尋底；醫藥研發平台藥明生物（2269）（暫定代號：2963）、藥明康德（2359）調整持續，藥明生物暫時險守20天線，一旦失守下望50天線及70元關口將為重要支持；藥明康德則不宜低收100天線115元。醫療器械微創（0853）、威高（1066）跌勢喘定，但預計需時整固。

周一受到疫情消息打擊的航空及相關，昨升2.55%，為表現最強行業；周一表現較差的房託、地產、博彩亦升逾1%，市場迅速消化疫情消息，行業承接力相當強。科技器材、環保及新能源表現強勁，齊升逾2%，但分別只有約六七成股份上升。

ASM太平洋京信同受捧

科技器材焦點集中5G概念，強勢的華虹半導體（1347）繼續處於上升通道向上；覆銅面板生產商建滔集團（0148）向上突破。走勢轉強的半導體裝配封裝設備ASM太平洋（0522）、中興通訊（0763）或弱勢的京信（2342）昨天也受到追捧，升逾半成。

中興通訊擁有完整、端到端的通信產品和融合解決方案，除了面向運營商網絡商外，亦為政府及企業提供各類信息化解決方案，以及不同產品滿足消費者，可以受惠5G產業加速的發展。

股價方面，中興通訊11月上旬於低位大彈，升至23元出現回落，在20元附近找到支持整固，可以收集；整固一旦完成，料可再次挑戰高位。止蝕位放在20元水平。

[劉思明 數據尋寶]

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