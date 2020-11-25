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張兆聰：偉仕轉型有望重估 小注收集

【明報專訊】恒指昨升102點，收報26,588點，成交金額1432億元。美股表現分化，道指和標普500指數強勢，納指則偏軟，但這僅代表大型科技股失去動力，大量二三線科技股炒到飛起，電動車概念、比特幣和區塊鏈概念等更是瘋狂。恒指主要是舊經濟價值股和大型科技股組成，當友邦（1299）和匯控（0005）高位受阻，騰訊（0700）股價在580至600元上上落落，恒指就變得無生氣。

不過，這也主要是指數或大型股的問題。筆者早前推介多隻資源股都持續起飛，五礦(1208)最為強勢，推介前報2.49元，昨日報3.2元；更早推介的紫金（2899）因金價回落昨日下跌，但看來只是持續新高後的調整。光伏股也升勢凌厲，協鑫（3800）直線拉升，5個交易日升了67%，光伏玻璃雙雄都有回升至區間上限。電動車概念股也強勢，比亞迪（1211）昨日曾重上200元之上再創新高，為全國最熱賣電動車款供應零部件的五菱汽車（0305）近6個交易日升了80%。

憧憬按揭成數再放寬 本地地產股異動

恒指以至大市是沉悶，個股卻是精彩，暫時設局仍是炒股不炒市。但要留意，海外股市升勢凌厲，日韓台皆動力強勁，美股3大指數在高位徘徊，在拜登確認勝出，鴿派的耶倫出任財長，加上市場頗為亢奮，向上突破只屬時間問題。若全球都向好，港股應否會再度落後？昨日見匯控和友邦尾市稍稍轉強，本地地產股也有點異動。市傳今日《施政報告》將宣布放寬按揭成數範圍，由原先的上限1000萬元，放寬至樓價介乎1001萬至1500萬元。此前放寬後，即時看到800萬至1000萬元的住宅物業交投大增，進一步放寬料有助新盤推售。走勢上，新地（0016）、新世界（0017）、恒地（0012）都呈高位整固後再上之勢。

短線投機可試偉仕控股（0856）。集團是老牌的科技產品及電腦分銷商，早年屬周期行業，隨着經濟和產品周期而起伏，股價在0.5至3元水平上落經年，是典型的周期股。到2017年開始向上突破，事關電子產品開始成為必需品，需求也更強，集團步入持續增長期。此外，偉仕這一年也開始發展企業資訊科技服務。經過3年努力，今年上半年雲計算業務收入為7億元，經營溢利約2500萬元，談不上很成功，也只佔業務比重很小部分，但至少見集團是認真發展和轉型。

偉仕發展雲計算 擺脫周期特性

偉仕今上半年每股盈利約0.3元，假設全年是0.6元，市盈率略高於10倍。以往偉士市盈率多介乎5倍至8倍，相比之下，現價當然是不便宜，但要留意，過去產品主要是電腦，具有很強的周期性，現在的電子產品則屬必需品，周期並不明顯，集團近年業績也證明了這一點。10倍市盈率，其實很大部分只反映分銷業務，一旦雲計算在未來2至3年更具規模，以現時市值僅90億元，潛在上升空間可以很大。

另外，集團剛宣布收購內地一家雲管理平台Rightcloud，沒有提供作價、收購的財務數據等詳細資料，估計金額應該有限。但集團自行轉型幾年初見成效，再加碼收購，顯然正加強發展雲計算，是一個持續的利好，可於6元附近小注收集，看看能否出現中長期升浪。

[張兆聰 還看今朝]

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