Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年11月25日星期三
技術取勝
投資策略
港股通或納第二上市股 阿里呼聲高 消息稱擴大互聯互通 生科股齊受惠
港交所推Synapse 料提升北向交投
小米季績勝預期 零件短缺成挑戰
京東健康傳明招股 入場費3565元
憧憬放寬按揭成數 地產股全線升
調查永煤違規線索資料 中國交易商協會將交中證監
周大福：港澳業績料見底 內地帶動中期多賺46% 暫無計劃裁員
鄧耀昇：或借家族物業拓松齡業務
港10月出口轉跌1.1% 遠遜預期
港5年發行260億美元綠債 中資佔七成
康宏郭曉群覆核投票權敗訴 明股東大會添變數 能否投票成疑
宏利安聯擬2025年始整合計劃
投融長富涉造假 警拘7人
ESR折讓逾5.5%配股 最多套33億
花旗：比特幣明年底見30萬美元 昨破1.9萬美元 市場成熟升浪料更持久
納入標指帶動續飈升 Tesla市值破5000億美元
「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投
張兆聰：偉仕轉型有望重估 小注收集
植耀輝：維他奶競爭大 估值太高
技術取勝：天能初步阻力16.2元
譚仔土匪三文治 攻中環上班族
O!epay改名八達通銀包再上陣
沽空機構祖師渾水 被嘲「無料到」
劉思明：5G概念蠢動 中興整固可吸
周顯：信心持股 不知何年何月才收成
湯文亮：有人會為五千確診？
施政報告後 6盤推744伙搶攻市場 蔚藍東岸累收2500票 周末首輪賣279伙
年底前5全新盤近1200伙登場
華懋蔡宏興：支持適量減辣 增供應不能單靠填海
張敬軒2750萬購柴灣工廈4單位
晉海兩房878萬沽 同類新高
內房武夷申黃大仙舊樓強拍 估值逾8000萬
傳家人染疫 蔡志忠：內容不實
坡銀中國股票策略師霍慧敏：新基建電貿板塊受惠國策
技術取勝：天能初步阻力16.2元
prev
next
【明報專訊】石藥下望7元支持（圖）
理文造紙6.3元重要支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
港股通或納第二上市股 阿里呼聲高 消息稱擴大互聯互通 生科股齊受惠
港交所推Synapse 料提升北向交投
小米季績勝預期 零件短缺成挑戰
京東健康傳明招股 入場費3565元
憧憬放寬按揭成數 地產股全線升
調查永煤違規線索資料 中國交易商協會將交中證監
周大福：港澳業績料見底 內地帶動中期多賺46% 暫無計劃裁員
鄧耀昇：或借家族物業拓松齡業務
港10月出口轉跌1.1% 遠遜預期
港5年發行260億美元綠債 中資佔七成
康宏郭曉群覆核投票權敗訴 明股東大會添變數 能否投票成疑
宏利安聯擬2025年始整合計劃
投融長富涉造假 警拘7人
ESR折讓逾5.5%配股 最多套33億
花旗：比特幣明年底見30萬美元 昨破1.9萬美元 市場成熟升浪料更持久
納入標指帶動續飈升 Tesla市值破5000億美元
「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投
張兆聰：偉仕轉型有望重估 小注收集
植耀輝：維他奶競爭大 估值太高
技術取勝：天能初步阻力16.2元
譚仔土匪三文治 攻中環上班族
O!epay改名八達通銀包再上陣
沽空機構祖師渾水 被嘲「無料到」
劉思明：5G概念蠢動 中興整固可吸
周顯：信心持股 不知何年何月才收成
湯文亮：有人會為五千確診？
施政報告後 6盤推744伙搶攻市場 蔚藍東岸累收2500票 周末首輪賣279伙
年底前5全新盤近1200伙登場
華懋蔡宏興：支持適量減辣 增供應不能單靠填海
張敬軒2750萬購柴灣工廈4單位
晉海兩房878萬沽 同類新高
內房武夷申黃大仙舊樓強拍 估值逾8000萬
傳家人染疫 蔡志忠：內容不實
坡銀中國股票策略師霍慧敏：新基建電貿板塊受惠國策
港股通或納第二上市股 阿里呼聲高 消息稱擴大互聯互通 生科股齊受惠
港交所推Synapse 料提升北向交投
小米季績勝預期 零件短缺成挑戰
京東健康傳明招股 入場費3565元
憧憬放寬按揭成數 地產股全線升
調查永煤違規線索資料 中國交易商協會將交中證監
周大福：港澳業績料見底 內地帶動中期多賺46% 暫無計劃裁員
鄧耀昇：或借家族物業拓松齡業務
港10月出口轉跌1.1% 遠遜預期
港5年發行260億美元綠債 中資佔七成
康宏郭曉群覆核投票權敗訴 明股東大會添變數 能否投票成疑
宏利安聯擬2025年始整合計劃
投融長富涉造假 警拘7人
ESR折讓逾5.5%配股 最多套33億
花旗：比特幣明年底見30萬美元 昨破1.9萬美元 市場成熟升浪料更持久
納入標指帶動續飈升 Tesla市值破5000億美元
「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投
張兆聰：偉仕轉型有望重估 小注收集
植耀輝：維他奶競爭大 估值太高
譚仔土匪三文治 攻中環上班族
O!epay改名八達通銀包再上陣
沽空機構祖師渾水 被嘲「無料到」
劉思明：5G概念蠢動 中興整固可吸
周顯：信心持股 不知何年何月才收成
湯文亮：有人會為五千確診？
施政報告後 6盤推744伙搶攻市場 蔚藍東岸累收2500票 周末首輪賣279伙
年底前5全新盤近1200伙登場
華懋蔡宏興：支持適量減辣 增供應不能單靠填海
張敬軒2750萬購柴灣工廈4單位
晉海兩房878萬沽 同類新高
內房武夷申黃大仙舊樓強拍 估值逾8000萬
傳家人染疫 蔡志忠：內容不實
坡銀中國股票策略師霍慧敏：新基建電貿板塊受惠國策
prev
next