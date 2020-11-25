植耀輝：維他奶競爭大 估值太高

傳第二上市股納港股通 港交所必受惠

此外，今日亦不妨留意《施政報告》，皆因昨日有消息指將可能公布將第二上市企業納入港股通，如屬實料會利好一眾第二上市及生物科技股，當然如以長線角度，則港交所（0388）亦肯定會受惠得到。

另外，近日有不少企業公布業績，維他奶（0345）幾年前曾是筆者愛股之一，但過去兩年因內地業務發展增速放慢，故未有再推介。最新公布截至9月底止上半年維他奶收入按年跌6%，毛利率維持55%，股東應佔溢利按年上升26%至6.72億元。收入下跌屬預期之內，皆因無可避免受疫情影響。不過內地表現亦相當失色，雖然集團指收入按年下跌是受4月份收入大跌拖累，但似乎其他月份未見大幅反彈。雖然毛利率仍能持平，盈利亦見上升，惟政府補貼的幫助亦不小。

由於本地疫情依然反覆，預期下半年度相關收入仍難有太大憧憬。筆者看過內地一篇分析文章，提到居民對豆奶的接受度仍不算高；此外，即飲產品又要與飲用水、茶飲、果汁及碳酸飲料等競爭，因此「豆奶產品並非簡單的空白市場的滲透，而是很大程度上對其他產品的替代」。此情况亦難免對維他奶發展構成相當大挑戰，加上估值偏高，現階段還是不建議大家吸納。

（筆者持有港交所股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]