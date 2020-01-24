「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投

【明報專訊】路透引述消息人士稱，有「貨車界Uber」之稱的內地最大貨車運輸服務平台滿幫集團，完成最新一輪價值約17億美元（約133億港元）的融資後，估值接近120億美元（約936億港元）。最新一輪融資，由軟銀旗下的願景基金、紅杉、璞米和富達國際聯合領投，包括全明星投資、紀源資本、高瓴資本、騰訊（0700），還有馬雲旗下的雲峰基金等現有投資者，也參與今次融資。消息又稱，滿幫計劃明年在海外進行首次公開募股（IPO），上市地點可能是紐約。