「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投

【明報專訊】路透引述消息人士稱，有「貨車界Uber」之稱的內地最大貨車運輸服務平台滿幫集團，完成最新一輪價值約17億美元（約133億港元）的融資後，估值接近120億美元（約936億港元）。最新一輪融資，由軟銀旗下的願景基金、紅杉、璞米和富達國際聯合領投，包括全明星投資、紀源資本、高瓴資本、騰訊（0700），還有馬雲旗下的雲峰基金等現有投資者，也參與今次融資。消息又稱，滿幫計劃明年在海外進行首次公開募股（IPO），上市地點可能是紐約。
去年收入逾20億人幣 虧損7億
滿幫為貨車司機、貨車車主及訂購貨運服務的客戶提供配對平台。2017年，江蘇滿運軟件科技有限公司（運滿滿）與貴陽貨車幫科技有限公司（貨車幫）宣布戰略合併，共同成立滿幫集團。滿幫的平台目前有超過1000萬名註冊貨車司機，以及超過500萬名貨車車主。該公司計劃利用今次融資取得的資金，進行技術、服務及業務模式的創新。
據《華爾街日報》引述投資者簡報，滿幫每年為中國貨車司機及企業匹配總值1000億美元貨運交易。該報引消息人士稱，滿幫去年收入超過20億元人民幣（約23.5億港元），淨虧損7億元人民幣（約8.2億港元），預計今年可扭虧為盈。