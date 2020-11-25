納入標指帶動續飈升 Tesla市值破5000億美元

馬斯克成全球第二大富豪

今年以來，馬斯克的財富淨值增加逾千億美元，增幅是全球富豪之冠。但全球首富仍是亞馬遜創辦人貝索斯，其財富總值達1820億美元。彭博億萬富豪榜推出8年，今次是蓋茨排名第2次跌出頭兩位，上一次則是去年7月，被LVMH主席兼行政總裁阿爾諾一度「爬頭」。自2017年以來，蓋茨的首富地位已被貝索斯取代。

自標普道瓊斯指數公司本月中宣布特斯拉將在12月21日躋身標普500指數後，特斯拉的股價截至周二早段累計升約三成，市值衝破5000億美元。相比下，全球20家大型傳統車廠，包括福士（Volkswagen）、通用汽車（GM）及豐田（Toyota）等的市值，合計只有1萬億美元。若包括特斯拉在內，全球前25家汽車製造商的總市值約1.7萬億美元。換言之，特斯拉的市值已相當於業界三成。不過這些傳統車廠每年合共賣出8000萬輛汽車，而特斯拉今年銷量預計只有50萬輛。

電動車商蔚來股價一周升一成

特斯拉迄今已連續5季錄得盈利，帶動股價今年節節上升。自2010年6月底上市以來，特斯拉花9年半，才在今年1月市值首次升穿1000億美元大關。之後升浪勢如破竹，市值在6月升破2000億美元，並在7月衝上3000億美元關口，至8月市值再衝破4000億美元大關。美國投行Wedbush分析師Dan Ives更將特斯拉的目標價上調至1000美元。特斯拉升浪也帶動其他電動車廠股價急升。中國電動車製造商蔚來（NIO）股價在過去一周升逾一成，市值達754億美元，超越GM。

（綜合報道）

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