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花旗：比特幣明年底見30萬美元 昨破1.9萬美元 市場成熟升浪料更持久

【明報專訊】加密貨幣近期備受追捧，比特幣昨晚升穿1.9萬美元大關，是2017年以來首次突破此關口，逼近2017年底所創的19,783美元歷史高位。比特幣已在上周接連升穿1.7萬及1.8萬美元關口，一個月內的升幅達7000美元。分析指出，比特幣獲機構投資者接受，成為其上升的動力。市場人士預期，今次比特幣升浪的持續時間較長。投資者對明年底的比特幣價格預測，由2.5萬美元至30萬美元以上不等。花旗策略師Tom Fitzpatrick更大膽預期，比特幣的價格在明年底可達31.8萬美元。

美國白宮開始準備政權交接，刺激美股早段連續第二天上揚。道指早段升逾500點創新高突破3萬關，標普500指數升近1%。國際油價升逾3%，布蘭特期油升穿每桶47美元，創3月以來高位。能源類股是標普500指數表現最好板塊，早段升逾4%。

道指早段升穿3萬點

全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）固定收益投資總監里德（Rick Rieder）表示，比特幣很大程度可取代黃金，因為加密貨幣買賣的功能比金條強大得多。市場人士認為，加密貨幣市場在過去3年趨於成熟。Quantum Economics創辦人格林斯潘（Mati Greenspan）稱，比特幣目前的升浪與2017年的升勢相比，其主要分別在於當時的市場由散戶主導，而現時的升浪由企業及億萬富豪掀起。

比特幣市值將達3290億美元

富達投資今夏推出了比特幣基金。支付巨頭PayPal亦在10月宣布支援比特幣等主流加密貨幣的買賣。著名對沖基金經理瓊斯（Paul Tudor Jones）及德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）也加入投資比特幣的行列。根據加密貨幣分析公司CryptoQuant的數據，比特幣市值在本周達3290億美元，創歷史新高。

疫情持續也令加密貨幣愛好者將比特幣視為黃金等避險資產，在經濟前景不明之際爭相購入。部分市場人士稱，環球政府在疫情期間推出的刺激措施，降低了美元等主權貨幣的吸引力。

不過明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）表示，即使疫苗能在明年廣泛接種，助經濟加快復蘇，估計聯儲局在2023年前仍不會加息。他預期通脹不太可能在2022年底甚至2023年之前達到2%。

DAX指數增成分股 上市更嚴

雖然美國疫情嚴峻，但美國人仍計劃在年底旺季增加送禮開支。全美零售商協會（NRF）預期，疫情令美國人減少外遊，使他們可增加購物的開銷，估計美國今年底的節日銷售額，按年最多可望增長5.2%至7667億美元。

德國DAX指數成分股Wirecard造假帳爆煲觸發德國藍籌股指數進行改革。德國交易所宣布，DAX指數成分股將由目前的30家增至40家，並實施更嚴格的上市標準，是該指數歷來最重大的調整。此外，新西蘭財政部表示，正評估樓市相關政策，並就如何穩定樓價向新西蘭央行尋求建議。消息強化央行明年不會實施負利率的預期，每紐元兌美元昨升穿70美仙，為2018年6月以來高位。過去10年，新西蘭樓價升近九成。

（綜合報道）

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