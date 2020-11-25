康宏郭曉群覆核投票權敗訴 明股東大會添變數 能否投票成疑

明報記者 陳偉燊

根據上訴庭裁決，郭曉群的代表律師在上訴時雖然提到，應該考慮到若公司主席作出不合理的裁決時，例如出現任意、不理性的情况下，股東有權提出將該裁決作廢。郭氏一方亦指，大會主席按公司章程第74節作裁決時，若發現有錯，不應被視為終極及具約束力的裁決，投票權應被視為股東財產權，在發現有違反自然公正原則下，可透過行使法律程度爭取權益，並質疑康宏事前未有申請臨時強制令阻止郭曉群投票。

官：陳志宏決定未違公司章程

上訴庭法官關淑馨指出，康宏現時已有足夠措施防止陳志宏在股東會上的決定是基於惡意或不正當目的，法理上並非不可挑戰。她引述高院法官夏理士所指，若公司成員同意以一特定的方法去處理事務時，法院應該給予公司的組織章程相當分量，藉此維護公司的自主權，因此要就維護大會主席的最後決定權作出權衡。

關淑馨更認為，郭曉群一方質疑大會主席裁決存在不合理，未有充分的法律理據，又指郭氏一方面指摘康宏事前未有申請強制令阻止其投票，事件亦可反過來說，郭氏一方未有因為其作為註冊股東向法院申請濟助。

就上訴庭駁回郭曉群的上訴，康宏發言人稱，裁決再次確認陳志宏於2017年12月股東特別大會，沒有計入「據稱是郭先生（郭曉群）股票的投票權」決定。郭曉群發言人則指，不會就案件作評論。

馬時亨稱獲逾半股東支持

至於將於周四舉行的康宏股東會，將就郭曉群要求罷免全部現任康宏董事進行表決，據部分本地傳媒報道，獲郭曉群推舉出任康宏董事的馬時亨表示已獲逾五成股東支持，當中包括持股近三成的郭曉群本人（見圖）。

不過，康宏昨提到，根據高院本月13日頒下判案書，郭曉群針對康宏的臨時禁制令申請已被否決並撤銷。因此，就郭曉群「據稱擁有的股東權利」，康宏並沒有受限於任何禁制令。意味郭曉群能否行使投票權仍屬未知之數。