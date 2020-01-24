經濟

港5年發行260億美元綠債 中資佔七成

【明報專訊】金管局屬下的香港貨幣及金融研究中心昨日發表香港綠色債券市場相關的應用金融研究報告，本港去年綠色債券發行金額為99億美元，比在2015年首次發行綠債時的3億美元大幅增長（見圖）。截至去年底本港累計發行綠債約260億美元，其中來自中國內地的發行人佔180億美元，佔整體市場七成。

金管局：設綠色通道利市場發展

報告建議，可為內地發行人來港發債建立綠色通道，金管局高級助理總裁劉應彬表示，內地企業對綠色投資需求大，而香港債券市場成熟，可為綠債提供國際標準審核等配套服務。現時內地機構在境外發債需要經過一定的過程，若香港設綠色通道令審批過程更有效率，可更有利推動本港綠債發展。

報告提及，市場人士認為綠債相關的信息披露缺乏國際標準，增添投資者決策的難度。另外，發行人亦認為綠債認證程序所涉及的費用和時間是發行綠債的挑戰，2018年政府綠債資助計劃僅限資助由香港品質保證局進行綠債認證，市場希望可放寬津貼至其他認證服務機構以提升效率和市場競爭，另為綠債利息提供更多稅務優惠。劉應彬表示，綠色債券資助計劃即將到期，金管局將與政府進行檢討，報告建議亦會納入檢討考慮範圍。

近年有銀行發行綠色存款證，但後續未有太多零售綠色金融產品，金管局助理總裁（外事）陳維民指，當金管局計劃推行綠色金融相關的監管後，會帶動銀行推出新的貸款和存款產品。

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