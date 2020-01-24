港5年發行260億美元綠債 中資佔七成

金管局：設綠色通道利市場發展

報告建議，可為內地發行人來港發債建立綠色通道，金管局高級助理總裁劉應彬表示，內地企業對綠色投資需求大，而香港債券市場成熟，可為綠債提供國際標準審核等配套服務。現時內地機構在境外發債需要經過一定的過程，若香港設綠色通道令審批過程更有效率，可更有利推動本港綠債發展。

報告提及，市場人士認為綠債相關的信息披露缺乏國際標準，增添投資者決策的難度。另外，發行人亦認為綠債認證程序所涉及的費用和時間是發行綠債的挑戰，2018年政府綠債資助計劃僅限資助由香港品質保證局進行綠債認證，市場希望可放寬津貼至其他認證服務機構以提升效率和市場競爭，另為綠債利息提供更多稅務優惠。劉應彬表示，綠色債券資助計劃即將到期，金管局將與政府進行檢討，報告建議亦會納入檢討考慮範圍。

近年有銀行發行綠色存款證，但後續未有太多零售綠色金融產品，金管局助理總裁（外事）陳維民指，當金管局計劃推行綠色金融相關的監管後，會帶動銀行推出新的貸款和存款產品。