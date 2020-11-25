港10月出口轉跌1.1% 遠遜預期

累計首10月出口跌3.7%

其中，10月出口至亞洲地區普遍錄跌幅，當中泰國跌24%、新加坡跌20.3%，出口至內地亦下跌1.4%，出口至美國則跌3.9%。出口至越南則升15.3%，出口至台灣升13.7%。

進口方面，10月自韓國進口升21.3%、台灣升15.5%、新加坡升12.9%、泰國升11.1%。同時，自馬來西亞進口跌14.1%、日本跌4.6%、內地跌4.5%、美國亦跌4.1%。

10月跌幅較厲害的出口貨品主要是衣物及衣物配件，按年跌20.4%，通訊、錄音及音響設備和儀器亦減少一成。

上月進口增0.6% 韓台貨領升

進口貨品就以精油及清潔製品等貨品的升幅較佳，按年增63.6%；非鐵金屬進口也有22.7%升幅。然而，通訊、錄音及音響設備和儀器，以及珠寶、金飾及銀器為主的雜項製品，進口額均按年減少近10%。

政府發言人表示，10月出口至內地和美國轉為溫和下跌，輸往多個其他主要亞洲市場的出口也錄得跌幅。然而，輸往歐盟的出口轉為溫和上升。展望未來，雖然內地經濟可望繼續強勁增長，但多個先進經濟體的疫情惡化料會拖慢其復蘇，或會窒礙香港出口的恢復。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐談判也值得關注。