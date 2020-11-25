鄧耀昇：或借家族物業拓松齡業務

與父鄧成波訂物業管理協議

鄧耀昇昨日首次以公司主席身分現身與傳媒會面，他指出，以往開設護老院的前期投資較大，由「出牌到拎牌大概要年半左右，（其間）要納空租」，但現時疫情影響，坊間不少餐飲、商業及教育行業棄租物業，部分面積達一二萬呎，若能找到相關業主合作、或以家族本身擁有物業，由松齡提供管理服務，如為對方搵租客，或以專業營運的角度，為物業裝修、出牌等，既可趁機輸出護老院品牌，又可省卻籌備新院舍納空租等問題，突破以往瓶頸，有利長遠較大規模發展，模式亦適用於大灣區。

稱未來發展要借助外力

至於早前集團配股引入新投資者，鄧耀昇指，未來松齡的發展不論在資本及項目上都要借助外力，因為護老公司「真係要儲好耐錢先做到新項目」，若有策略投資者、業主支持或金融機構願幫公司發債等都會考慮。

但他強調，「唔會夾硬買幅地起樓或開保險公司」，希望在引入了新股東後，亦能在未來「Show到成續或有項目」讓市場了解。