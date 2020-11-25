經濟

周大福：港澳業績料見底 內地帶動中期多賺46% 暫無計劃裁員

【明報專訊】周大福（1929）公布，截至9月底止中期純利按年增加45.6%至22.32億元，中期息每股0.16元，不過主要是由內地業務帶動，港澳及其他市場營業額按年下跌逾六成。集團董事總經理黃紹基預計，港澳地區業績已觸底，下半年表現會優於上半年，全年只需淨關閉5個零售點，亦無計劃裁員。

明報記者 蕭嘉聰

周大福昨日於收市後公布業績，昨收市報9.7元，升1.6%。集團上半年度港澳及其他市場營業額按年跌62.9%，佔總營業額14%，港澳同店銷售下跌65.7%，淨減少5個零售點。黃紹基指出，下半年是傳統旺季，雖然香港似乎迎來第四波疫情，不過第三季本地消費按季有所改善，步入新常態消費者亦願意外出消費。他又指，香港去年第三季受社會運動影響基數較低，今年雖有疫情，但根據目前第三季的表現，有信心聖誕節表現可以持平。

去年第三季社運影響 基數低

他表示，上半財年關店主要位於尖沙嘴、銅鑼灣等遊客區，每次關店都會獨立評估情况，例如能否帶來貢獻，部分店舖就與業主取得共識，以短約形式續約，等待經濟有所復蘇。他相信，全年只需淨關閉5個零售點，沒有計劃裁員。

上半年獲保就業逾億補貼

集團執行董事鄭炳熙補充，上半年共有27間店舖續約，12間是短租形式，即租約為期1年以下，續租減幅約45%。今個財年一共有50間店舖需續租，預計減幅40%至50%，帶動全年租金開支可減少20%至25%。他又指，非必要開支如廣告推廣等已大幅減少，員工成本因自然流失及減少津貼而下跌，亦積極申請政府補貼。據業績資料，集團上半年度因申請「保就業」計劃已獲逾億元補貼。

集團執行董事鄭志剛指出，上半年充滿挑戰，預計疫情逐步受控，下半年表現可穩步提升，對中國珠寶市場發展前景感到樂觀，冀港澳疫情趨向穩定，市場見底後通關有所復蘇。

集團期內在中國淨增加310個零售點至3715個，營業額佔比達86%，較年大增17.5個百分點。

內地第四季目標銷售增逾40%

黃紹基指出，一二線城市將會針對性加強零售體驗，次級城市會由加盟商開拓市場，料全年淨增加400至500個周大福珠寶零售點，90%為加盟店。

鄭炳熙預計，內地第四季將有較大復蘇，銷售增長目標為40%至45%，可帶動利潤表現，黃金價格由8至9月回落，現時表現穩定，預計毛利率會回復正常，加上批發業務增加，今年內地業務毛利率料按年減少1個百分點。

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