調查永煤違規線索資料 中國交易商協會將交中證監

債權人同意一半債務延270天償還

交易商協會指，下一步將按程序推進對永煤的自律處分。同時，調查中亦發現永煤母公司河南能源化工集團也涉嫌存在相關違規行為，已對其啟動自律調查。

至於永煤加碼提出先償還50%本金，餘下部分延期270天償還的違約解決方案，公司昨日公告已獲債券持有人同意通過。而據《河南日報》報道，河南省副省長王新偉前日主持召開座談會表示，信用是企業的生命，國企更要守信用，省政府將嚴厲處罰各種「逃廢債」行為。

華晨14隻存續債券明轉讓

另外，上周五（20日）因資不抵債被破產重組的華晨汽車集團昨日公告，目前集團共有14隻存續債券，涉及金額172億元，將於星期四（26日）起按照有關規定轉讓。集團又表示，已收到中證監的警示函及調查通知書，集團指對違反相關規定的事實無異議，並會深刻反省。